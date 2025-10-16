Вартість ф'ючерсу на золото перевищила $4250 за унцію

Вартість ф'ючерсів на золото з постачанням у грудні 2025 року перевищила $4 250 за тройську унцію, випливає з даних біржі Comex.

Інтерес до золота

Інтерес до металу зростає на очікуваннях подальшого зниження ставки Федеральною резервною системою, напруженості між Китаєм і Америкою, а також шатдауну в Сполучених Штатах, пише Reuters.

На початку жовтня під час свого виступу на Грінвічському економічному форумі засновник Bridgewater Associates Рей Даліо порадив інвесторам виділяти близько 15% їхнього портфеля під золото, не звертаючи уваги на те, як сильно зростає ціна на нього. Його рекомендація дуже відрізняється від класичної схеми інвестування 60% на 40%, де 60% портфеля посідає акції, а 40% — облігації.

Водночас ціна ф'ючерсів на срібло з постачанням у грудні станом на ранок 16 жовтня становить $52,4.