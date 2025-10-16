Multi від Мінфін
16 жовтня 2025, 8:36

Свириденко обговорила з главою МВФ нову програму для України

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою продовження співпраці та нову програму МВФ для України на 2026−2029 роки. Про це написала Свириденко в телеграм-каналі.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою продовження співпраці та нову програму МВФ для України на 2026−2029 роки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Провели зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, директоркою-розпорядницею Крісталіною Георгієвою та новопризначеним першим заступником Деном Катцом. Продовжили практичний розвиток домовленостей, які минулого тижня розпочав президент. Дякую за теплий прийом нашої делегації на щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку», — написала вона.

За її словами, сторони говорили про продовження співпраці та нову програму МВФ для України на 2026−2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність нашої держави.

«У межах чинної програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів і залучила $10,6 млрд. Вона вже допомогла Україні зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах невизначеності та викликів найбільшої за останні 80 років війни у Європі. Для нас важливо, щоб наступна програма стала безперервним продовженням попередньої», — додала Свириденко.

Вона відзначила позитивну оцінку стану справ з боку керівництва МВФ та прогресу в реалізації економічних, фіскальних, монетарних та антикорупційних політик, які є у програмі співпраці.

Читайте також: Україна офіційно запросила у МВФ нову програму співпраці

«Окремо хочу подякувати всій команді МВФ за сміливість приїжджати до Києва, спілкуватися з підприємцями і бачити реальну ситуацію на місці. Ми завжди раді вітати вас в Україні, цінуємо це і вважаємо важливим проявом підтримки та залученості до допомоги Україні. Домовились про наступний візит переговорної місії найближчим часом. Уряд і далі продовжуватиме працювати над впровадження необхідних реформ», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем'єр-міністр України разом із головою НБУ та міністром фінансів 9 вересня офіційно звернулися до МВФ із проханням про нову програму.

Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
16 жовтня 2025, 10:58
#
Кроме ухудшения жизни ,реформ не наблюдается
