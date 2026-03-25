Міністерство фінансів України успішно провело черговий аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (switch-аукціон). За результатами торгів 25 березня було задоволено заявки на загальну суму 8,37 млрд грн за номінальною вартістю. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Мінфін провів третій у 2026 році аукціон з обміну ОВДП на 8,4 млрд грн
Деталі обміну та дохідність
Інвесторам запропонували конвертувати «короткі» папери, термін погашення яких спливає вже 29 квітня 2026 року, у новий випуск із довшим терміном обігу.
Параметри нового випуску:
- Дата погашення: 25 квітня 2029 року (термін обігу — 1125 днів).
- Середньозважена дохідність зафіксована на рівні 16,15%.
На баланс емітента буде зараховано 8,3 млн штук старих облігацій на загальну суму 8,92 млрд грн. Після завершення розрахунків ці папери будуть анульовані.
Стратегічне значення switch-аукціонів
Від початку 2026 року Мінфін провів уже три подібні операції, загальний обсяг яких перевищив 37 млрд грн.
Використання switch-аукціонів є частиною стратегії активного управління державним боргом. Це дозволяє уряду вирішувати одразу кілька ключових завдань:
- Розвантаження бюджету: зменшення пікових виплат за боргом у короткостроковій перспективі.
- Подовження боргу: збільшення середнього строку обігу державних цінних паперів.
- Ліквідність ринку: підтримка активності на внутрішньому ринку капіталу.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
