Мінфін провів третій у 2026 році аукціон з обміну ОВДП на 8,4 млрд грн

Міністерство фінансів України успішно провело черговий аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (switch-аукціон). За результатами торгів 25 березня було задоволено заявки на загальну суму 8,37 млрд грн за номінальною вартістю. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Деталі обміну та дохідність

Інвесторам запропонували конвертувати «короткі» папери, термін погашення яких спливає вже 29 квітня 2026 року, у новий випуск із довшим терміном обігу.

Параметри нового випуску:

Дата погашення: 25 квітня 2029 року (термін обігу — 1125 днів).

Середньозважена дохідність зафіксована на рівні 16,15%.

На баланс емітента буде зараховано 8,3 млн штук старих облігацій на загальну суму 8,92 млрд грн. Після завершення розрахунків ці папери будуть анульовані.

Стратегічне значення switch-аукціонів

Від початку 2026 року Мінфін провів уже три подібні операції, загальний обсяг яких перевищив 37 млрд грн.

Використання switch-аукціонів є частиною стратегії активного управління державним боргом. Це дозволяє уряду вирішувати одразу кілька ключових завдань:

Розвантаження бюджету: зменшення пікових виплат за боргом у короткостроковій перспективі.

Подовження боргу: збільшення середнього строку обігу державних цінних паперів.

Ліквідність ринку: підтримка активності на внутрішньому ринку капіталу.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП.