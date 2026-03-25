25 березня 2026, 19:20

Мінфін провів третій у 2026 році аукціон з обміну ОВДП на 8,4 млрд грн

Міністерство фінансів України успішно провело черговий аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (switch-аукціон). За результатами торгів 25 березня було задоволено заявки на загальну суму 8,37 млрд грн за номінальною вартістю. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі обміну та дохідність

Інвесторам запропонували конвертувати «короткі» папери, термін погашення яких спливає вже 29 квітня 2026 року, у новий випуск із довшим терміном обігу.

Параметри нового випуску:

  • Дата погашення: 25 квітня 2029 року (термін обігу — 1125 днів).
  • Середньозважена дохідність зафіксована на рівні 16,15%.

На баланс емітента буде зараховано 8,3 млн штук старих облігацій на загальну суму 8,92 млрд грн. Після завершення розрахунків ці папери будуть анульовані.

Стратегічне значення switch-аукціонів

Від початку 2026 року Мінфін провів уже три подібні операції, загальний обсяг яких перевищив 37 млрд грн.

Використання switch-аукціонів є частиною стратегії активного управління державним боргом. Це дозволяє уряду вирішувати одразу кілька ключових завдань:

  • Розвантаження бюджету: зменшення пікових виплат за боргом у короткостроковій перспективі.
  • Подовження боргу: збільшення середнього строку обігу державних цінних паперів.
  • Ліквідність ринку: підтримка активності на внутрішньому ринку капіталу.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

Lesya31
Lesya31
25 березня 2026, 20:04
Перекрили кредити, почали сильніше внутрішніх оленів стригти… ну-ну.
