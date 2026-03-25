Дефіцит поточного рахунку США різко скоротився до мінімуму за п’ять років

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 березня 2026, 19:31

Дефіцит поточного рахунку США різко скоротився до мінімуму за п’ять років

У четвертому кварталі 2025 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу США продемонстрував стрімке падіння, досягнувши найнижчого рівня майже за п’ять років. Цьому сприяло зростання первинних доходів та скорочення дефіциту торгівлі товарами, частково зумовлене запровадженням імпортних мит, повідомляє Reuters.

Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ключові показники звіту

За даними Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США, оприлюдненими у середу, 25 березня, дефіцит поточного рахунку (який вимірює потік товарів, послуг та інвестицій в країну та з неї) скоротився на $48,4 млрд, або на 20,2%, склавши $190,7 млрд.

Показник став мінімальним з першого кварталу 2021 року. Дефіцит склав 2,4% від ВВП порівняно з 3,1% у третьому кварталі (для порівняння: пікове значення у 2006 році становило 6,3%).

Загалом за 2025 рік дефіцит зменшився на 5,8% — до $1,12 трлн (3,6% від ВВП проти 4,0% у 2024 році). Результат виявився значно кращим за очікування економістів, опитаних Reuters, які прогнозували скорочення лише до $211 млрд.

Вплив тарифної політики Трампа

Звіт було затримано через минулорічний «шатдаун» уряду. Масштабні мита президента США Дональда Трампа спричинили значні коливання у торговому балансі.

Попри те, що Верховний суд США скасував ці тарифи, Трамп відповів запровадженням глобального мита у 10% (із перспективою зростання до 15%). Адміністрація також ініціювала нові розслідування, які, за прогнозами економістів, призведуть до подальшого збільшення митних зборів. Президент захищає цю політику як засіб боротьби з торговельним дисбалансом, хоча з січня 2025 року в промисловому секторі США було втрачено близько 100 000 робочих місць.

Деталізація доходів та торгівлі товарами

Первинний дохід: баланс первинних доходів змінився з дефіциту в $2,5 млрд у третьому кварталі на профіцит у $23,9 млрд. Надходження від первинних доходів злетіли до історичного рекорду — $405,7 млрд.

Торгівля товарами: дефіцит у цьому сегменті зменшився до $241,5 млрд (проти $265,9 млрд кварталом раніше).

Експорт та імпорт: експорт товарів досяг рекордного максимуму у $563,6 млрд, тоді як імпорт знизився з $812,9 млрд до $805 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами