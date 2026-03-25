Дефіцит поточного рахунку США різко скоротився до мінімуму за п’ять років

У четвертому кварталі 2025 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу США продемонстрував стрімке падіння, досягнувши найнижчого рівня майже за п’ять років. Цьому сприяло зростання первинних доходів та скорочення дефіциту торгівлі товарами, частково зумовлене запровадженням імпортних мит, повідомляє Reuters.

Ключові показники звіту

За даними Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США, оприлюдненими у середу, 25 березня, дефіцит поточного рахунку (який вимірює потік товарів, послуг та інвестицій в країну та з неї) скоротився на $48,4 млрд, або на 20,2%, склавши $190,7 млрд.

Показник став мінімальним з першого кварталу 2021 року. Дефіцит склав 2,4% від ВВП порівняно з 3,1% у третьому кварталі (для порівняння: пікове значення у 2006 році становило 6,3%).

Загалом за 2025 рік дефіцит зменшився на 5,8% — до $1,12 трлн (3,6% від ВВП проти 4,0% у 2024 році). Результат виявився значно кращим за очікування економістів, опитаних Reuters, які прогнозували скорочення лише до $211 млрд.

Вплив тарифної політики Трампа

Звіт було затримано через минулорічний «шатдаун» уряду. Масштабні мита президента США Дональда Трампа спричинили значні коливання у торговому балансі.

Попри те, що Верховний суд США скасував ці тарифи, Трамп відповів запровадженням глобального мита у 10% (із перспективою зростання до 15%). Адміністрація також ініціювала нові розслідування, які, за прогнозами економістів, призведуть до подальшого збільшення митних зборів. Президент захищає цю політику як засіб боротьби з торговельним дисбалансом, хоча з січня 2025 року в промисловому секторі США було втрачено близько 100 000 робочих місць.

Деталізація доходів та торгівлі товарами

Первинний дохід: баланс первинних доходів змінився з дефіциту в $2,5 млрд у третьому кварталі на профіцит у $23,9 млрд. Надходження від первинних доходів злетіли до історичного рекорду — $405,7 млрд.

Торгівля товарами: дефіцит у цьому сегменті зменшився до $241,5 млрд (проти $265,9 млрд кварталом раніше).

Експорт та імпорт: експорт товарів досяг рекордного максимуму у $563,6 млрд, тоді як імпорт знизився з $812,9 млрд до $805 млрд.