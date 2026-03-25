Міноборони готує пакет змін для мобілізації та умов служби

Міністр оборони Михайло Федоров провів закриту зустріч із військовими штурмових і піхотних підрозділів, під час якої обговорили ситуацію на фронті та напрацювали пріоритети для пакета системних рішень. Про це повідомила пресслужба відомства 25 березня.

Що зміниться?

За словами Федорова, під час зустрічі протестували рішення, які готує команда Міноборони, включно зі змінами у процесі мобілізації та питаннями самовільного залишення частини (СЗЧ), а також окремими підходами для штурмовиків і піхоти — зокрема, термінами служби та грошовим забезпеченням.

«Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію», — зазначив міністр.

Міноборони працює над підготовкою цих рішень спільно з військовими за дорученням президента. Мета — посилити позиції українських підрозділів на фронті та збільшити втрати російських сил.