25 березня 2026, 18:17

Franklin Templeton запускає токенізовані ETF: торгівля в криптогаманцях 24/7

Інвестиційний гігант Franklin Templeton у партнерстві з Ondo Finance анонсував запуск токенізованих версій своїх біржових фондів (ETF). Новий продукт дозволить торгувати активами цілодобово безпосередньо через криптогаманці, оминаючи традиційні брокерські рахунки та обмежені години роботи бірж. Про це повідомляє Bloomberg.

Новий канал дистрибуції для «цифрових кочівників»

Проєкт орієнтований на зростаючий клас інвесторів, які працюють виключно зі стейблкоїнами та криптогаманцями, не маючи жодної взаємодії з класичною банківською інфраструктурою.

«Це новий канал дистрибуції. Ми хочемо протестувати апетит цієї нової аудиторії до традиційних стратегій», — зазначила Сенді Каул, голова відділу інновацій Franklin Templeton.

Як працює механізм

Замість прямого володіння акціями фонду, інвестори купують токени, випущені через спеціальну структуру.

Токен передає власнику фінансові результати базового активу. На відміну від звичайних акцій ETF, ці токени можна використовувати як заставу (collateral) або інтегрувати в децентралізовані фінансові додатки (DeFi). Маркетмейкери Ondo Finance забезпечуватимуть торгівлю навіть тоді, коли фондові ринки США закриті.

Які активи токенізують?

На першому етапі токенізації підлягають п’ять фондів:

  • FFOG — стратегія зростання акцій США.
  • FLQL — системний фонд акцій великої капіталізації.
  • FGDL — фонд золота.
  • FLHY — високодохідні корпоративні облігації.
  • INCE — стратегія акцій США, орієнтована на дохід.

Продукти спочатку будуть доступні в Європі, Азійсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході та в Латинській Америці. Доступність у США залежить від подальшої регуляторної визначеності щодо того, як треті сторони зможуть розповсюджувати зареєстровані фонди через блокчейн.

Контекст ринку: Волл-стріт йде в онлайн

Ринок токенізованих реальних активів (RWA) продемонстрував вибухове зростання — на 360% з 2025 року, досягнувши $26,5 млрд. Хоча це лише крихта порівняно з трильйонами в традиційних ETF, рух у цьому напрямку став пріоритетом для найбільших гравців:

  • BlackRock та WisdomTree вже розробляють власні плани токенізації в США.
  • NYSE та Nasdaq тестують блокчейн-рішення для розрахунків та торгівлі.

Читайте також: Історичний крок для Волл-стріт: SEC дозволила торгівлю токенізованими акціями на Nasdaq

Переваги для індустрії - токенізація скорочує ризики розрахунків, дозволяючи проводити кліринг майже миттєво, замість звичного циклу T+1 або T+2 у традиційних фінансах.

Однак, як зазначає президент Ondo Finance Ян Де Боде, США ризикують відстати від інших юрисдикцій через відсутність чітких правил гри для токенізованих фондів, що змушує компанії запускати найбільш інноваційні продукти за межами американського ринку.

Роман Мирончук
Новини по темі
Всі новини
