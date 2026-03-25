Курс валют: банки, обмінники, міжбанк

Долар та євро подорожчали на міжбанку у середу, 25 березня. Про це свідчать дані торгів.
25 березня 2026, 17:40
|
Відкриття 25 березня
|
Закриття 25 березня
|
Зміни
|
43,74/43,79
|
43,84/43,87
|
10/8
|
50,73/50,78
|
50,80/50,83
|
7/5
Офіційний курс: долар — 43,92 грн, євро — 50,90 грн.
Середній курс у банках: 43,67−44,15 грн/долар, 50,60−51,25 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,95−44,06, євро — 50,60−51,25 грн.
Джерело: Мінфін
