Український сервіс виклику авто Uklon розширює свій функціонал і виходить на ринок міжміських та міжнародних перевезень. Компанія офіційно запускає новий напрям — Uklon Travel, який дозволить купувати автобусні квитки безпосередньо у фірмовому застосунку. Про це розповів CEO компанії Сергій Гришков під час етеру «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine.
25 березня 2026, 18:08
Uklon запускає продаж автобусних квитків
Як працює новий сервіс Uklon Travel
Наразі продаж квитків запущено у тестовому режимі. Головні деталі нововведення:
- Доступність: бета-версія сервісу вже працює для користувачів пристроїв на базі Android. Очікується, що для операційної системи iOS функція стане доступною впродовж доби.
- Географія: у застосунку можна придбати квитки як на внутрішні українські маршрути, так і на міжнародні рейси.
- Партнерство: для швидкого старту Uklon уклав угоду з уже наявним агрегатором автобусних перевізень (назву компанії-партнера Сергій Гришков наразі не розкриває).
Стратегічні плани та синергія
Керівництво компанії розглядає Uklon Travel не просто як додаткову функцію, а як важливий елемент масштабування екосистеми. За словами CEO, новий напрям має органічно доповнити основний бізнес (виклик авто) та створити зручну синергію послуг для клієнтів (наприклад, можливість безшовно замовити таксі до автовокзалу перед рейсом).
Джерело: Мінфін
