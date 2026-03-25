Що турбує інвесторів сьогодні? У новому випуску відповідаємо на запитання глядачів і розбираємо одразу кілька важливих тем для приватного інвестора: як оподатковуються різні інструменти, чому ОВДП мають одну з найкращих податкових переваг, як працюють НПФ і лайфове страхування, а також які ризики приховують інвестиції у франшизи та проєкти, пов’язані з нерухомістю.
25 березня 2026, 16:54
Все про інвестиції в Україні. Головні поради та розбір аптечних франшиз (відео)
У цьому відео ви дізнаєтесь:
- які інвестиції в Україні мають податкові пільги
- чому ОВДП залишаються одним із найвигідніших інструментів з точки зору оподаткування
- як працює податкова пільга в НПФ та лайфовому страхуванні
- чому реальну дохідність завжди треба рахувати вже після податків
- на що дивитися перед інвестуванням у девелопера та керуючу компанію
- як працює бізнес-модель аптечної франшизи
- скільки може коштувати відкриття аптеки та коли вона починає приносити прибуток
- чому більшість інвесторів помиляються в оцінці трафіку, середнього чека і строків окупності
- чому інвестиція у власну освіту і кар'єру теж може бути найкращим рішенням
Джерело: Мінфін
