Binance виділила $400 мільйонів для компенсацій користувачам після краху криптовалют

Криптовалютна біржа Binance оголосила про запуск ініціативи «Together» із загальним фондом у $400 млн. Програма спрямована на компенсацію для відшкодування користувачам збитків, завданих під час нещодавнього обвалу та ліквідації крипторинку, а також на підтримку інституційних партнерів.

Ініціатива стала відповіддю на «значну волатильність» ринку, яка, за словами Binance, була спричинена макроекономічними чинниками та вплинула на довіру до індустрії. Біржа визнала, що сама «зіткнулася з труднощами та підвищеною увагою».

$300 мільйонів у USDC для компенсації користувачам

Binance розподілить між користувачами від $4 до $6 000 у USDC, загальним обсягом $300 млн, серед тих, хто відповідає всім наведеним нижче критеріям:

користувачі, які зазнали збитків внаслідок примусової ліквідації позицій на ринках Futures і Margin у період з 10 жовтня 2025 року 00:00 до 11 жовтня 2025 року 23:59 (UTC);

загальний розмір ліквідаційних збитків становив щонайменше $50;

сукупні збитки від ліквідації становили щонайменше 30% (коефіцієнт втрат) від загальної чистої вартості активів користувача за станом на знімок балансу від 9 жовтня 2025 року, 23:59 (UTC).

Зазначається, що розмір компенсації для кожного користувача визначатиметься індивідуально на основі оцінки суми ліквідаційних збитків, їх частки від загального балансу та низки додаткових факторів.

Binance планує розпочати розподіл USDC впродовж 24 годин і завершити нарахування на Rewards Hub користувачів упродовж 96 годин.

Користувачі отримають сповіщення в застосунку та на електронну пошту. Через високе навантаження можливі затримки в процесі розподілу.

$100 мільйонів на підтримку інституційних учасників

Для екосистемних та інституційних користувачів, які серйозно постраждали від ринкових коливань, Binance створює фонд пільгового кредитування обсягом $100 млн для допомоги у відновленні торговельної активності.

Компанія очікує, що програма допоможе учасникам екосистеми відновитися, зменшити тиск на ліквідність і забезпечити стабільну роботу ключових партнерів.

Подати заявку на участь зможуть VIP- та інституційні користувачі через своїх персональних менеджерів акаунтів. Binance зазначає, що оперативно розгляне заявки.

У компанії підкреслили, що Binance не несе юридичної відповідальності за втрати користувачів, проте спрямовує ресурси туди, де вони найбільш потрібні — до користувачів і партнерів екосистеми.

«Ми робимо це не з обов’язку, а з переконання, що відновлення довіри до галузі зараз критично важливе. Binance вірить у довгостроковий розвиток криптоіндустрії», — заявили у компанії.

Нагадаємо

Вранці 11 жовтня 2025 року на криптовалютній біржі Binance було зафіксовано масштабне відхилення цін («депег») трьох токенів: стейблкоїнів USDe, BNSOL та WBETH. Ціни різко відхилилися від номінальної вартості: USDe падав до $0,6567, WBETH — до $430,65, а BNSOL — до $34,9. Інцидент спричинив масові ліквідації та різкі коливання на ринку деривативів.

«Мінфін» також писав, що масштабне падіння більшості криптовалют, яке розпочалося ввечері п'ятниці, 10 жовтня, спричинило найбільшу хвилю ліквідацій ф'ючерсних позицій в історії. За даними аналітичної платформи Coinglass, за одну добу було примусово закрито позицій на суму понад $19 млрд.