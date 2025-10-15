Multi від Мінфін
15 жовтня 2025, 13:57

Binance виділила $400 мільйонів для компенсацій користувачам після краху криптовалют

Криптовалютна біржа Binance оголосила про запуск ініціативи «Together» із загальним фондом у $400 млн. Програма спрямована на компенсацію для відшкодування користувачам збитків, завданих під час нещодавнього обвалу та ліквідації крипторинку, а також на підтримку інституційних партнерів.

Криптовалютна біржа Binance оголосила про запуск ініціативи «Together» із загальним фондом у $400 млн.
Фото: AI

Ініціатива стала відповіддю на «значну волатильність» ринку, яка, за словами Binance, була спричинена макроекономічними чинниками та вплинула на довіру до індустрії. Біржа визнала, що сама «зіткнулася з труднощами та підвищеною увагою».

$300 мільйонів у USDC для компенсації користувачам

Binance розподілить між користувачами від $4 до $6 000 у USDC, загальним обсягом $300 млн, серед тих, хто відповідає всім наведеним нижче критеріям:

  • користувачі, які зазнали збитків внаслідок примусової ліквідації позицій на ринках Futures і Margin у період з 10 жовтня 2025 року 00:00 до 11 жовтня 2025 року 23:59 (UTC);
  • загальний розмір ліквідаційних збитків становив щонайменше $50;
  • сукупні збитки від ліквідації становили щонайменше 30% (коефіцієнт втрат) від загальної чистої вартості активів користувача за станом на знімок балансу від 9 жовтня 2025 року, 23:59 (UTC).

Зазначається, що розмір компенсації для кожного користувача визначатиметься індивідуально на основі оцінки суми ліквідаційних збитків, їх частки від загального балансу та низки додаткових факторів.

Binance планує розпочати розподіл USDC впродовж 24 годин і завершити нарахування на Rewards Hub користувачів упродовж 96 годин.

Користувачі отримають сповіщення в застосунку та на електронну пошту. Через високе навантаження можливі затримки в процесі розподілу.

$100 мільйонів на підтримку інституційних учасників

Для екосистемних та інституційних користувачів, які серйозно постраждали від ринкових коливань, Binance створює фонд пільгового кредитування обсягом $100 млн для допомоги у відновленні торговельної активності.

Компанія очікує, що програма допоможе учасникам екосистеми відновитися, зменшити тиск на ліквідність і забезпечити стабільну роботу ключових партнерів.

Подати заявку на участь зможуть VIP- та інституційні користувачі через своїх персональних менеджерів акаунтів. Binance зазначає, що оперативно розгляне заявки.

У компанії підкреслили, що Binance не несе юридичної відповідальності за втрати користувачів, проте спрямовує ресурси туди, де вони найбільш потрібні — до користувачів і партнерів екосистеми.

«Ми робимо це не з обов’язку, а з переконання, що відновлення довіри до галузі зараз критично важливе. Binance вірить у довгостроковий розвиток криптоіндустрії», — заявили у компанії.

Нагадаємо

Вранці 11 жовтня 2025 року на криптовалютній біржі Binance було зафіксовано масштабне відхилення цін («депег») трьох токенів: стейблкоїнів USDe, BNSOL та WBETH. Ціни різко відхилилися від номінальної вартості: USDe падав до $0,6567, WBETH — до $430,65, а BNSOL — до $34,9. Інцидент спричинив масові ліквідації та різкі коливання на ринку деривативів.

«Мінфін» також писав, що масштабне падіння більшості криптовалют, яке розпочалося ввечері п'ятниці, 10 жовтня, спричинило найбільшу хвилю ліквідацій ф'ючерсних позицій в історії. За даними аналітичної платформи Coinglass, за одну добу було примусово закрито позицій на суму понад $19 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
