Збій на Binance: три токени втратили прив'язку до долара, спричинивши масові ліквідації

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 жовтня 2025, 12:25

Збій на Binance: три токени втратили прив'язку до долара, спричинивши масові ліквідації

Вранці 11 жовтня 2025 року на криптовалютній біржі Binance зафіксовано масштабне відхилення цін («депег») трьох токенів: стейблкоїнів USDe, BNSOL та WBETH. Ціни різко відхилилися від номінальної вартості: USDe падав до $0,6567, WBETH — до $430,65, а BNSOL — до $34,9. Інцидент спричинив масові ліквідації та різкі коливання на ринку деривативів. Про це повідомляє Incrypted.

Вранці 11 жовтня 2025 року на криптовалютній біржі Binance зафіксовано масштабне відхилення цін («депег») трьох токенів: стейблкоїнів USDe, BNSOL та WBETH.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реакція Binance

Співзасновниця Binance Йі Хе заявила, що біржа проводить перевірку постраждалих облікових записів та готує компенсаційні заходи для тих користувачів, чиї збитки виникли з вини платформи.

«Ми поетапно перевіримо активність вашого облікового запису, проведемо аналіз і ухвалимо рішення щодо компенсації. Це потребуватиме певного часу. Однак збитки, спричинені коливаннями ринку, а також нереалізований прибуток не підлягають компенсації», — пояснила Йі Хе, наголосивши, що Binance завжди бере на себе відповідальність за власні дії.

Біржа також заявила, що посилює внутрішні механізми ризик-менеджменту для запобігання подібним подіям у майбутньому.

Критика та системна вразливість

Експерти ринку назвали інцидент не рядовим технічним збоєм, а свідченням системної вразливості синтетичних стейблкоїнів, таких як USDe.

Нассім Еддекіуак, CEO Bastion, зазначив, що просадка USDe до $0,65 відображає структурну проблему, оскільки між спотовими та короткими позиціями відсутній необхідний зв’язок. Він назвав «божевіллям» багатомільярдні угоди з активом, ціна якого може так різко коливатися.

Стар Сюй, співзасновник OKX, підкреслив, що USDe не варто розглядати як традиційний стейблкоїн, а скоріше як «токенізований хедж-фонд». На його думку, назва USDe, що має на увазі прив'язку до долара, вводить в оману.

Команда Ethena (емітент USDe) зі свого боку заявила, що коливання ціни спричинені загальною волатильністю ринку та збільшенням ліквідацій. Проте, система випуску та погашення токенів «працювала в штатному режимі», а сам актив, як і раніше, забезпечений понаднормово.

Читайте також: Крипторинок у вересні: BTC утримує лідерство, ETF оновлюють рекорди, а DeFi повертається до росту

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що масштабне падіння більшості криптовалют, яке розпочалося ввечері п'ятниці, 10 жовтня, спричинило найбільшу хвилю ліквідацій ф'ючерсних позицій в історії. За даними аналітичної платформи Coinglass, за одну добу було примусово закрито позицій на суму понад $19 млрд.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Mindent и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами