Збій на Binance: три токени втратили прив'язку до долара, спричинивши масові ліквідації

Вранці 11 жовтня 2025 року на криптовалютній біржі Binance зафіксовано масштабне відхилення цін («депег») трьох токенів: стейблкоїнів USDe, BNSOL та WBETH. Ціни різко відхилилися від номінальної вартості: USDe падав до $0,6567, WBETH — до $430,65, а BNSOL — до $34,9. Інцидент спричинив масові ліквідації та різкі коливання на ринку деривативів. Про це повідомляє Incrypted.

Реакція Binance

Співзасновниця Binance Йі Хе заявила, що біржа проводить перевірку постраждалих облікових записів та готує компенсаційні заходи для тих користувачів, чиї збитки виникли з вини платформи.

«Ми поетапно перевіримо активність вашого облікового запису, проведемо аналіз і ухвалимо рішення щодо компенсації. Це потребуватиме певного часу. Однак збитки, спричинені коливаннями ринку, а також нереалізований прибуток не підлягають компенсації», — пояснила Йі Хе, наголосивши, що Binance завжди бере на себе відповідальність за власні дії.

Біржа також заявила, що посилює внутрішні механізми ризик-менеджменту для запобігання подібним подіям у майбутньому.

Критика та системна вразливість

Експерти ринку назвали інцидент не рядовим технічним збоєм, а свідченням системної вразливості синтетичних стейблкоїнів, таких як USDe.

Нассім Еддекіуак, CEO Bastion, зазначив, що просадка USDe до $0,65 відображає структурну проблему, оскільки між спотовими та короткими позиціями відсутній необхідний зв’язок. Він назвав «божевіллям» багатомільярдні угоди з активом, ціна якого може так різко коливатися.

Стар Сюй, співзасновник OKX, підкреслив, що USDe не варто розглядати як традиційний стейблкоїн, а скоріше як «токенізований хедж-фонд». На його думку, назва USDe, що має на увазі прив'язку до долара, вводить в оману.

Команда Ethena (емітент USDe) зі свого боку заявила, що коливання ціни спричинені загальною волатильністю ринку та збільшенням ліквідацій. Проте, система випуску та погашення токенів «працювала в штатному режимі», а сам актив, як і раніше, забезпечений понаднормово.

