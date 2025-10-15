Україна та ЄС домовилися про оновлені умови торгівлі

Україна та Європейський Союз сьогодні, 14 жовтня, схвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції до Євросоюзу. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Деталі

Рішення Комітету асоціації в торговельному складі було ухвалене після того, як Рада ЄС напередодні прийняла умови нової торговельної угоди з Україною, що має замінити «торговельний безвіз», термін дії якого завершився в червні 2025 року.

Качка уточнив, що рішення набере чинності через 15 днів (29 жовтня).

«Українські експортери матимуть можливість скористатися новим торгівельним режимом вже цього року. Рішення є двостороннім і діє безстроково», — зазначив Качка.

Він додав, що наступний перегляд у бік збільшення доступу на ринок ЄС відбудеться в 2028 році.

Контекст

6 червня 2025 року на зміну «торговельному безвізу» з Україною набули чинності тимчасові заходи.

Наприкінці червня Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

За словами єврокомісара Мароша Шефчовича, домовленість «повністю враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів, на яку звертали увагу держави-члени ЄС та фермери».