ЄС знизить або скасує мита на низку агропродукції з України

Європейський Союз погодився знизити або скасувати митні збори на низку продовольчих товарів з України, таких як молочна продукція, свіжі фрукти та овочі, м’ясо та м’ясні напівфабрикати. Про це повідомила Рада ЄС у понеділок, 13 жовтня.

Деталі

«Це рішення було ухвалене після досягнення 30 червня 2025 року Європейською комісією та Україною попередньої угоди про перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС і Україною», — йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Данії Люкке Расмуссен, країна якого зараз головує у Раді ЄС, заявив, що це рішення «підтверджує незмінну та багатогранну підтримку ЄС України після трьох років неспровокованої та невиправданої військової агресії з боку Росії».

«Ми допомагаємо Україні у військовому та фінансовому плані, але також повинні допомагати їй шляхом сприяння лібералізації торгівлі», — додав він. Від скасування торговельних мит, за словам Расмуссена, виграють і ЄС, і Україна, цей захід також сприятиме подальшій інтеграції Києва до Євросоюзу.

Доступ України на ринок ЄС залежатиме від поступового переходу до стандартів виробництва блоку. У Раді ЄС також врахували «специфічні потреби окремих секторів сільського господарства ЄС» і встановили «надійний механізм захисту».

Доступ на європейський ринок «найчутливіших продуктів», таких як цукор, м’ясо птиці, яйця, пшениця, кукурудза та мед, залишатиметься більш обмеженим і поступовим, зазначили в Євросоюзі.

Контекст

6 червня 2025 року на зміну «торговельному безвізу» з Україною набули чинності тимчасові заходи.

Наприкінці червня Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

За словами єврокомісара Мароша Шефчовича, домовленість «повністю враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів, на яку звертали увагу держави-члени ЄС та фермери».