Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
14 жовтня 2025, 8:58

ЄС знизить або скасує мита на низку агропродукції з України

Європейський Союз погодився знизити або скасувати митні збори на низку продовольчих товарів з України, таких як молочна продукція, свіжі фрукти та овочі, м’ясо та м’ясні напівфабрикати. Про це повідомила Рада ЄС у понеділок, 13 жовтня.

Європейський Союз погодився знизити або скасувати митні збори на низку продовольчих товарів з України, таких як молочна продукція, свіжі фрукти та овочі, м’ясо та м’ясні напівфабрикати.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

«Це рішення було ухвалене після досягнення 30 червня 2025 року Європейською комісією та Україною попередньої угоди про перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС і Україною», — йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Данії Люкке Расмуссен, країна якого зараз головує у Раді ЄС, заявив, що це рішення «підтверджує незмінну та багатогранну підтримку ЄС України після трьох років неспровокованої та невиправданої військової агресії з боку Росії».

«Ми допомагаємо Україні у військовому та фінансовому плані, але також повинні допомагати їй шляхом сприяння лібералізації торгівлі», — додав він. Від скасування торговельних мит, за словам Расмуссена, виграють і ЄС, і Україна, цей захід також сприятиме подальшій інтеграції Києва до Євросоюзу.

Доступ України на ринок ЄС залежатиме від поступового переходу до стандартів виробництва блоку. У Раді ЄС також врахували «специфічні потреби окремих секторів сільського господарства ЄС» і встановили «надійний механізм захисту».

Доступ на європейський ринок «найчутливіших продуктів», таких як цукор, м’ясо птиці, яйця, пшениця, кукурудза та мед, залишатиметься більш обмеженим і поступовим, зазначили в Євросоюзі.

Контекст

6 червня 2025 року на зміну «торговельному безвізу» з Україною набули чинності тимчасові заходи.

Наприкінці червня Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

За словами єврокомісара Мароша Шефчовича, домовленість «повністю враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів, на яку звертали увагу держави-члени ЄС та фермери».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
