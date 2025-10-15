Паспорт України втратив чотири позиції у світовому рейтингу безвізу

Україна опустилася на чотири позиції в глобальному рейтингу країн за рівнем свободи пересування, який вони надають своїм громадянам. Про це свідчить оновлений The Henley Passport Index, передає LIGA.net.

Деталі

За даними рейтингу за третій квартал 2025 року, Україна посіла 33 місце (проти 29 минулого кварталу), опинившись між Парагваєм і Домінікою.

Паспорт України дає змогу українцям подорожувати без віз до 144 країн (проти 147) із 227 держав світу.

На першому місці залишився Сінгапур — з його паспортом можна подорожувати до 193 країн світу. На другому і третьому — Південна Корея (190) та Японія (189 країн).

Четверте місце з безвізовим доступом до 188 країн ділять Німеччина, Італія, Люксембург, Іспанія і Швейцарія, п'яте — Австрія, Бельгія,Данія, Фінляндія, Франція, Ірландія та Нідерланди (187 країн).

Замикають рейтинг Ірак, Сирія та Афганістан, паспорти яких дають їхнім громадянам доступ до 29, 26 і 24 країн відповідно.

Нагадаємо

Індекс, створений лондонською консалтинговою фірмою з питань громадянства та проживання Henley & Partners, існує вже 20 років і відстежує глобальні свободи у 227 країнах і територіях у всьому світі.

The Henley Passport Index базується на ексклюзивних даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).