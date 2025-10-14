США вперше за 20 років випали із топ-10 найсильніших паспортів світу

Вперше з моменту запуску рейтингу Henley & Partners у 2006 році Сполучені Штати втратили позиції в десятці найсильніших паспортів світу. Як повідомила компанія, американські громадяни тепер можуть подорожувати без віз лише у 180 із 227 напрямків, що опустило їхній паспорт на 12-е місце — нарівні з Малайзією. Для порівняння, ще у 2014 році США посідали перше місце.

Деталі

У рейтингу H&P у 2025 році лідирують азіатські країни: Сінгапур з доступом до 193 напрямків, Південна Корея (190) та Японія (189).

У компанії пояснили падіння США серією недавніх змін у візовій політиці: втратою безвізового режиму з Бразилією, винятком зі списку безвізових країн Китаю та рішеннями Папуа — Нової Гвінеї, М'янми, Сомалі та В'єтнаму, які обмежили в'їзд для американців. Ці кроки остаточно вивели паспорт США із першої десятки.

Голова ради директорів Henley & Partners та творець Індексу паспортів Крістіан Келін зазначив, що навіть невеликі коригування можуть мати значні наслідки, наголошуючи, наскільки тонким став баланс глобальної мобільності:

«Ослаблення позицій американського паспорта за останні десять років — це не просто перестановка у рейтингу. Це відображення фундаментального зсуву в динаміці глобальної мобільності та м'якої сили», — зазначив Келін.

Британський паспорт також досяг рекордного мінімуму — із шостого місця він опустився на восьме, втративши дві позиції з липня. Раніше, 2015 року, він також займав перший рядок у рейтингу.

Контекст

Хоча громадяни США можуть без візи відвідувати 180 країн, самі Штати дозволяють безвізовий в'їзд лише громадянам 46 держав, займаючи 77 місце в Індексі відкритості.

Як зазначає компанія, такий розрив між свободою пересування та рівнем відкритості — один із найпомітніших у світі: у цьому США поступаються лише Австралії та випереджає Канаду, Нову Зеландію та Японію.

Жорстка візова політика адміністрації Трампа також зробила внесок у падіння позицій, пише H&P. США обмежили в'їзд громадян 12 держав, ще для семи запровадили додаткові бар'єри. Для трьох африканських країн діє візова застава у $5000-$15 000.

Крім того, планується запровадження обов'язкового «збору за перевірку візової сумлінності» у розмірі $250 для більшості неімміграційних заяв, а вартість електронної авторизації (ESTA) подвоїлася майже вдвічі 30 вересня 2025 року — із $21 до $40.

З огляду на ослаблення позицій США Китай демонструє протилежну динаміку. За десятиліття він піднявся з 94-го на 64 місце, збільшивши безвізовий доступ на 37 напрямків. В Індексі відкритості Китай також покращив позиції: безвізовий в'їзд тепер дозволено громадянам 76 країн, на 30 більше, ніж США.