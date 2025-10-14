Україна та ПРООН підписали угоду на 16,5 млн євро для розвитку «зеленої» енергетики в соцсекторі

Міністерство розвитку громад та територій України та Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні підписали фінансову угоду, що офіційно розпочинає реалізацію програми «Рішення у сфері відновлюваної енергії» (Renewable Energy Solutions, RES). Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Деталі

Ініціатива загальною вартістю 16,5 млн євро передбачає встановлення сонячних панелей, теплових насосів та акумуляторних систем на об'єктах соціальної інфраструктури — школах, лікарнях, дитячих садках — для забезпечення стійкого, децентралізованого енергопостачання та підвищення енергонезалежності громадських будівель.

Фінансову угоду підписали Перша заступниця Міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум та заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс.

Програма впроваджується ПРООН за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на основі Угоди про інвестиційний грант між ЄІБ та Україною.

Фінансування здійснюється за рахунок гранту Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK) у межах Ініціативи міжнародного кліматичного фінансування (IKI). Партнерами програми також виступають GIZ та Мінрозвитку.