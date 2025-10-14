«Золота лихоманка»: Американці скуповують кирки та сита у пошуках золота

У США на тлі рекордних цін на золото розпочалася нова «золота лихоманка». Американці буквально повертаються до образу старателів XIX століття, скуповуючи кирки, металеві лотки, сита та установки для промивання піску. Хтось шукає самородки в руслах річок та горах, інші замовляють поштою 5-галонні відра із «золотоносною землею» (pay dirt) та промивають їх у гаражі, пише The Wall Street Journal.

Деталі

За даними газети, у музеї золотовидобування Big Thunder Gold Mine у Південній Дакоті, де зберігається колекція артефактів часів золотої лихоманки 1874 року, попит на такі відра зріс на 50% за рік, а уроки з промивання золота розпродано на тижні вперед.

«Люди беруть землю додому, сідають у гаражі з ванною з Walmart і промивають її», — розповіла співвласник музею Сенді Маклейн. За її словами, за 33 роки володіння музеєм вона ніколи не бачила такого ажіотажу. Вартість одного відра становить $55.

У соцмережах користувачі діляться фотографіями золотих крупинок та самородків, обговорюють «перспективні точки» та радяться, як оминути природоохоронні обмеження.

«По всій країні йде сучасна золота лихоманка», — пише WSJ, відзначаючи, що при ціні $4 000 за унцію мрія про випадкову знахідку стає особливо привабливою.

Кожен шукає своє золото

Як пише WSJ, одних у пошуку золота приваблює азарт. Майк Хьюлетт, зварювальник із Каліфорнії, розповів, як його металошукач подав сигнал у лісі біля гори Шаста. Там він викопав шматочок золота розміром із половину нігтя мізинця. «Я стрибав навколо, як у мультфільмах тощо», — згадує 50-річний чоловік. Самородок, який він пізніше зважив, не змінив його життя. «Він коштував 175 доларів, — сказав він. — Але, з іншого боку, він просто лежав там, щоби його взяли».

Інші, як і два століття тому, намагаються заробити не на пошуку золота, а на продажу лопат, монетизуючи ажіотаж довкола металу. Вони пропонують обладнання, тури та онлайн-курси. Так, у Сакраменто 35-річний Коді Бланшар кілька років займався пошуком золота у Північній Каліфорнії, перш ніж минулого року відкрив бізнес із продажу обладнання та організації турів. Він особисто знайшов близько шести унцій золота, але бізнес — побічне заняття для працівника комунальної служби — виявився значно прибутковішим, розповів він.

А родина Кріса Спенглера з ВМС США вирішила вести блог про пошук золота у пустелі Мохаві. Відео з промиванням піску та несподіваними гостями — сотнями тарантулів — принесли їм 430 тисяч передплатників та близько $30 тисяч доходу. Це виявилося більшим, ніж вартість усіх знайдених самородків.

Якщо пощастить

У багатьох країнах дрібномасштабний видобуток золота є способом життя, каже Паркер Шнабель, золотошукач з Аляски та учасник серіалу Discovery «Золота лихоманка».

У США, зазначає він, суворіші екологічні норми обмежують можливості видобутку. Однак стрімке зростання цін на золото змінює ситуацію, особливо на тлі того, що багато американців зазнають фінансових труднощів.

«Якщо вам пощастить і ви натрапите на потрібне місце, то зможете знайти суму грошей, яка змінить ваше життя», — говорить він.