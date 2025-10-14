єОселя: у 2025 році українці отримали 10,5 мільярдів гривень кредитів

Програмою єОселя скористалися з початку 2025 року 5 670 тисяч українців. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 10,5 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Деталі

За минулий тиждень було видано 154 кредити на суму 302 млн грн. Кредити під 3% отримали:

61 військовослужбовець та представник сектору безпеки

12 педагогів

4 медики

4 науковці

Кредити під 7% отримали: 56 українців без власного житла, 14 ВПО та три ветерани.

Де видано найбільше

Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області — 44, у місті Києві — 40, та Волинській області — 10, повідомляє міністерство.

За типом нерухомості: 114 українців отримали кредит на житло першого продажу, з яких 35 — об'єкти на стадії будівництва. Ще 40 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Контекст

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.