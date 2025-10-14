Програмою єОселя скористалися з початку 2025 року 5 670 тисяч українців. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 10,5 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство економіки.
єОселя: у 2025 році українці отримали 10,5 мільярдів гривень кредитів
Деталі
За минулий тиждень було видано 154 кредити на суму 302 млн грн. Кредити під 3% отримали:
- 61 військовослужбовець та представник сектору безпеки
- 12 педагогів
- 4 медики
- 4 науковці
Кредити під 7% отримали: 56 українців без власного житла, 14 ВПО та три ветерани.
Де видано найбільше
Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області — 44, у місті Києві — 40, та Волинській області — 10, повідомляє міністерство.
За типом нерухомості: 114 українців отримали кредит на житло першого продажу, з яких 35 — об'єкти на стадії будівництва. Ще 40 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.
Контекст
Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.
