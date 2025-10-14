Multi від Мінфін
14 жовтня 2025, 8:37

єОселя: у 2025 році українці отримали 10,5 мільярдів гривень кредитів

Програмою єОселя скористалися з початку 2025 року 5 670 тисяч українців. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 10,5 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Програмою єОселя скористалися з початку 2025 року 5 670 тисяч українців.
Фото: istockphoto.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За минулий тиждень було видано 154 кредити на суму 302 млн грн. Кредити під 3% отримали:

  • 61 військовослужбовець та представник сектору безпеки
  • 12 педагогів
  • 4 медики
  • 4 науковці

Кредити під 7% отримали: 56 українців без власного житла, 14 ВПО та три ветерани.

Де видано найбільше

Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області — 44, у місті Києві — 40, та Волинській області — 10, повідомляє міністерство.

За типом нерухомості: 114 українців отримали кредит на житло першого продажу, з яких 35 — об'єкти на стадії будівництва. Ще 40 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Контекст

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
