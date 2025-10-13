Золото може зрости до $10 000 за три роки — інвестор Ед Ярдені

Після зростання майже на 50% з початку року золото може злетіти ще на 150% вже до 2028 року, якщо поточні темпи зростання збережуться, пише Yahoo, цитуючи відомого інвестора.

Деталі

Драгметал вперше в історії перевищив $4 000 за унцію на початку минулого тижня і отримав свіжий імпульс у п'ятницю, коли Трамп заявив, що введе додаткове 100% мито на Китай і обмежить експорт програмного забезпечення зі США.

Акції зазнали найважчих втрат з часів піка тарифного хаосу Трампа у квітні. Долар упав, а золото підскочило на 1,5%, зміцнивши статус «тихої гавані» на тлі втрати інвесторами довіри до «зеленого».

Прогноз інвестора

У понеділок відомий інвестор Ед Ярдені, президент Yardeni Research, повернувся до своїх ранніх бичачих прогнозів із золота, яке неодноразово досягало його цілей раніше терміну.

За цей час він посилався на традиційну роль золота як засобу хеджування проти інфляції, дедоларизацію з боку центральних банків після заморозки російських активів, міхур на ринку житла Китаю, що лопнув, а також торгову війну Трампа і його спроби перекроїти світовий геополітичний порядок.

«Тепер ми йдемо до $5 000 у 2026 році, — додав Ярдені. — Якщо тренд збережеться, ціна може сягнути $10 000 до кінця десятиліття».

Виходячи з траєкторії золота з кінця 2023 року, позначка $10 000 за унцію може бути досягнута десь між серединою 2028-го та початком 2029 року.

Золоту також допоміг розворот ФРС у бік зниження ставок минулого місяця: регулятор змістив акцент на стагнуючий ринок праці та частково від боротьби з інфляцією, яка, незважаючи на тарифи Трампа, завзято тримається вище за цільовий рівень у 2%.

