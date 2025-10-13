Золото може зрости до $10 000 за три роки — інвестор Ед Ярдені

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 жовтня 2025, 11:16

Золото може зрости до $10 000 за три роки — інвестор Ед Ярдені

Після зростання майже на 50% з початку року золото може злетіти ще на 150% вже до 2028 року, якщо поточні темпи зростання збережуться, пише Yahoo, цитуючи відомого інвестора.

Після зростання майже на 50% з початку року золото може злетіти ще на 150% вже до 2028 року, якщо поточні темпи зростання збережуться, пише Yahoo, цитуючи відомого інвестора.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіДрагметал вперше в історії перевищив $4 000 за унцію на початку минулого тижня і отримав свіжий імпульс у п'ятницю, коли Трамп заявив, що введе додаткове 100% мито на Китай і обмежить експорт програмного забезпечення зі США.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Драгметал вперше в історії перевищив $4 000 за унцію на початку минулого тижня і отримав свіжий імпульс у п'ятницю, коли Трамп заявив, що введе додаткове 100% мито на Китай і обмежить експорт програмного забезпечення зі США.

Акції зазнали найважчих втрат з часів піка тарифного хаосу Трампа у квітні. Долар упав, а золото підскочило на 1,5%, зміцнивши статус «тихої гавані» на тлі втрати інвесторами довіри до «зеленого».

Читайте також: Вартість золота переписала історичний максимум: Ціна перевищила $4000 за унцію

Прогноз інвестора

У понеділок відомий інвестор Ед Ярдені, президент Yardeni Research, повернувся до своїх ранніх бичачих прогнозів із золота, яке неодноразово досягало його цілей раніше терміну.

За цей час він посилався на традиційну роль золота як засобу хеджування проти інфляції, дедоларизацію з боку центральних банків після заморозки російських активів, міхур на ринку житла Китаю, що лопнув, а також торгову війну Трампа і його спроби перекроїти світовий геополітичний порядок.

«Тепер ми йдемо до $5 000 у 2026 році, — додав Ярдені. — Якщо тренд збережеться, ціна може сягнути $10 000 до кінця десятиліття».

Виходячи з траєкторії золота з кінця 2023 року, позначка $10 000 за унцію може бути досягнута десь між серединою 2028-го та початком 2029 року.

Золоту також допоміг розворот ФРС у бік зниження ставок минулого місяця: регулятор змістив акцент на стагнуючий ринок праці та частково від боротьби з інфляцією, яка, незважаючи на тарифи Трампа, завзято тримається вище за цільовий рівень у 2%.

Інвестиційний трамплін

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають EvilReptiloid, Олександр Міщенко и 22 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами