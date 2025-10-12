Multi від Мінфін
12 жовтня 2025, 10:31

Крипторинок у вересні: BTC утримує лідерство, ETF оновлюють рекорди, а DeFi повертається до росту

Binance Research, аналітичний підрозділ криптовалютної біржі Binance, опублікував щомісячний огляд ринку за вересень 2025 року.

Binance Research, аналітичний підрозділ криптовалютної біржі Binance, опублікував щомісячний огляд ринку за вересень 2025 року.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗазначається, що минулий місяць позначився підвищенням загальної капіталізації криптовалют на 4,3% після рішення ФРС США вперше за рік знизити облікову ставку.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що минулий місяць позначився підвищенням загальної капіталізації криптовалют на 4,3% після рішення ФРС США вперше за рік знизити облікову ставку.

Інституційні інвестори знову спрямували потоки у біткоїн, а домінування BTC сягнуло 58,1% — найвищого рівня з початку року. Водночас спотові BTC-ETF залучили $2,56 млрд, тоді як ETH-ETF зафіксували відтік $389 млн.

Bitcoin та Ethereum

У вересні Bitcoin став головним бенефіціаром макроекономічного фону. Після зниження ставки ФРС попит на біткоїн помітно зріс — актив завершив місяць із приростом 5,3%.

Інституційні припливи у спотові BTC-ETF посилилися в середині місяця, а сукупні активи під управлінням цих фондів досягли $82 млрд. На цьому фоні біткоїн утримав роль «еталонного» активу ринку, стабільно реагуючи на коливання глобальних макропоказників.

Ethereum, навпаки, показав зниження на 6,1%, опустившись нижче $4 000. Відтік коштів з ETH-ETF у розмірі $389 млн пояснюється частковим перерозподілом капіталу на користь біткоїна. Водночас інституційне накопичення ETH триває помірними темпами, а ончейн-активність мережі залишається стабільною.

Топ-10 криптовалют

Серед топових активів за місячними результатами вирізнилися BNB (+19,7%), DOGE (+7,6%) і BTC (+5,3%). Ріст BNB підтримали рекордні обсяги торгів на Aster DEX і розширення платформи Benji Investments від Franklin Templeton у мережі BNB Chain.

Dogecoin виграв від запуску REX-Osprey Dogecoin ETF, який відкрив актив для регульованих інвесторів. Позитивну динаміку також показали HYPE (+3,9%), SOL (+3,9%) та XRP (+2,0%). Водночас TRX (−1,8%), ADA (−2,5%), ETH (−6,1%) і LINK (−8,4%) закінчили місяць у мінусі.

Ключові події місяця

17 вересня ФРС США знизила ставку, що стало переломним моментом для ринків. Після рішення інвестори частково фіксували прибутки, проте загальний настрій залишався позитивним.

На американському ринку біржових фондів спостерігається черга з понад 90 крипто-ETP, що очікують схвалення до кінця року. SEC скоротила строк розгляду заявок — із 240 до 75 днів, спростивши процес погодження нових ETF.

Перші запуски підтвердили стійкий попит: REX-Osprey XRP ETF продемонстрував оборот у $37,7 млн у перший день торгів — найкращий результат серед дебютів року, тоді як REX-Osprey Dogecoin ETF досягнув $17 млн.

DeFi: стабільне зростання та нові драйвери

Загальна заблокована вартість (TVL) у DeFi за місяць збільшилася на 3,0%. Найбільший приріст зафіксовано в екосистемі Ethereum, тоді як решта провідних мереж показали помірну позитивну динаміку.

Серед ключових тенденцій — активне розширення ринку перпетуальних DEX: їхні сукупні добові обсяги торгів сягнули US$65−70 млрд, а співвідношення DEX/CEX у ф’ючерсному сегменті становить близько 18%. Найвищу активність показала Aster DEX, що за добу фіксувала понад US$43 млрд обороту.

Стейблкоїни

Капіталізація стейблкоїнів у вересні зросла на 4,62%, досягнувши нового максимуму року. USDT зберігає перевагу над USDC, а стабільна динаміка USDe дозволила токену випередити основних конкурентів за темпами зростання.
Загальна пропозиція стейблкоїнів становить US$253,7 млрд, а обсяг ончейн-переказів із початку року перевищив US$21,5 трлн — на US$7,5 трлн більше, ніж торік. Інфраструктурні рішення, зокрема Plasma Network, сприяють розширенню використання стейблкоїнів у міжмережевих платежах.

NFT

Ринок NFT скоротився на 25,5% порівняно з серпнем. Обсяги торгів на Ethereum знизилися на 54,8%, на Polygon — на 54,6%, у BNB Chain — на 72%. Серед колекцій лідером стала Courtyard (Polygon), що посіла перше місце у світовому рейтингу. Другу позицію зайняла DMarket (Mythos). Після airdrop привернув увагу новий проєкт Hypurr NFT, де середня ціна floor price сягнула $50 000.

Макротренди та перспективи

Після зниження ставки ФРС ринок продовжує адаптацію до нової монетарної політики. Інституційна активність зосереджена переважно у біткоїні та ETF-продуктах, тоді як DeFi повертається до поступового зростання.

Ринок стейблкоїнів зміцнює позиції як ключовий елемент міжмережевої ліквідності, а сегмент NFT проходить період консолідації після бурхливого першого півріччя.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
