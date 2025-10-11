Нацбанк пояснив сповільнення інфляції

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 жовтня 2025, 12:34

Нацбанк пояснив сповільнення інфляції

За даними Державної служби статистики, у вересні 2025 року інфляція надалі сповільнювалася — до 11,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,3%. Національний банк прокоментував сповільнення рівня інфляції.

За даними Державної служби статистики, у вересні 2025 року інфляція надалі сповільнювалася — до 11,9% у річному вимірі.
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Регулятор зазначив, що фактична траєкторія інфляції залишалася нижчою, ніж прогнозна, опублікована в липневому Інфляційному звіті, через вплив суттєвого здешевлення овочів та послаблення цінового тиску на ринку фруктів.

«Натомість сповільнення базової інфляції було близьким до прогнозу, а її сезонно скориговані показники і далі вказували на збереження досить стійкого фундаментального цінового тиску», — йдеться у повідомленні.

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування надалі сповільнювалися — до 18,1% р/р

Ціни на більшість овочів знизилися в річному вимірі завдяки високим врожаям, а також внаслідок непридатності окремої продукції до тривалого зберігання через їх низьку якість. Зокрема, у річному вимірі подешевшали капуста, перець, огірки, буряк, морква, цибуля, картопля та помідори.

Різко сповільнилися темпи зростання цін на всі фрукти. Зростання цін на яйця також пригальмувало переважно через ефекти бази порівняння. Надалі знижувалися темпи подорожчання борошна та окремих круп завдяки надходженню нових урожаїв зернових.

Уповільнилося зростання цін на молоко та вперше за тривалий час на м’ясо птиці. Натомість тривало пришвидшення подорожчання свинини та яловичини через скорочення поголів'я худоби в цьому році.

Базова інфляція надалі знижувалася — до 11,0%

Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 16,8% р/р. Зокрема, пригальмувало зростання цін на хліб, соняшникову олію, окрему молочну продукцію, безалкогольні напої. Водночас пришвидшилося подорожчання окремих видів обробленої риби та морепродуктів.

Зростання вартості непродовольчих товарів також сповільнилося — до 2,3% р/р. Тривало падіння цін на одяг та взуття.

Інфляція послуг була незмінною — 14,1%, а її динаміка в розрізі окремих послуг — різноспрямованою. Так, пришвидшилося подорожчання послуг вищої освіти, кафе і ресторанів, особистого догляду. Натомість зростання цін на амбулаторні послуги, плати за оренду квартири та цін на інші освітні (крім вищої освіти) послуги сповільнилося.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін незначно сповільнилися — до 10,7% р/р

Така динаміка пояснювалася зниженням темпів подорожчання тютюнових виробів. Натомість пришвидшилося зростання цін на алкогольні напої.

Темпи зростання цін на паливо сповільнилися — до 4,7%

Така динаміка здебільшого зумовлена ефектом бази порівняння, тоді як ціни на основні види палива у вересні майже не змінювалися на тлі стабілізації світових цін на нафту.

«Упродовж останніх місяців споживча інфляція очікувано закріпилася на траєкторії стійкого зниження. Сповільнення інфляції спостерігалося за широким переліком складових. Водночас фундаментальний ціновий тиск залишався значним, про що свідчили як сезонно скориговані показники базової інфляції загалом, так і стійка інфляція послуг зокрема», — зазначив регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами