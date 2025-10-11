Нацбанк пояснив сповільнення інфляції

За даними Державної служби статистики, у вересні 2025 року інфляція надалі сповільнювалася — до 11,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,3%. Національний банк прокоментував сповільнення рівня інфляції.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Регулятор зазначив, що фактична траєкторія інфляції залишалася нижчою, ніж прогнозна, опублікована в липневому Інфляційному звіті, через вплив суттєвого здешевлення овочів та послаблення цінового тиску на ринку фруктів.

«Натомість сповільнення базової інфляції було близьким до прогнозу, а її сезонно скориговані показники і далі вказували на збереження досить стійкого фундаментального цінового тиску», — йдеться у повідомленні.

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування надалі сповільнювалися — до 18,1% р/р

Ціни на більшість овочів знизилися в річному вимірі завдяки високим врожаям, а також внаслідок непридатності окремої продукції до тривалого зберігання через їх низьку якість. Зокрема, у річному вимірі подешевшали капуста, перець, огірки, буряк, морква, цибуля, картопля та помідори.

Різко сповільнилися темпи зростання цін на всі фрукти. Зростання цін на яйця також пригальмувало переважно через ефекти бази порівняння. Надалі знижувалися темпи подорожчання борошна та окремих круп завдяки надходженню нових урожаїв зернових.

Уповільнилося зростання цін на молоко та вперше за тривалий час на м’ясо птиці. Натомість тривало пришвидшення подорожчання свинини та яловичини через скорочення поголів'я худоби в цьому році.

Базова інфляція надалі знижувалася — до 11,0%

Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 16,8% р/р. Зокрема, пригальмувало зростання цін на хліб, соняшникову олію, окрему молочну продукцію, безалкогольні напої. Водночас пришвидшилося подорожчання окремих видів обробленої риби та морепродуктів.

Зростання вартості непродовольчих товарів також сповільнилося — до 2,3% р/р. Тривало падіння цін на одяг та взуття.

Інфляція послуг була незмінною — 14,1%, а її динаміка в розрізі окремих послуг — різноспрямованою. Так, пришвидшилося подорожчання послуг вищої освіти, кафе і ресторанів, особистого догляду. Натомість зростання цін на амбулаторні послуги, плати за оренду квартири та цін на інші освітні (крім вищої освіти) послуги сповільнилося.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін незначно сповільнилися — до 10,7% р/р

Така динаміка пояснювалася зниженням темпів подорожчання тютюнових виробів. Натомість пришвидшилося зростання цін на алкогольні напої.

Темпи зростання цін на паливо сповільнилися — до 4,7%

Така динаміка здебільшого зумовлена ефектом бази порівняння, тоді як ціни на основні види палива у вересні майже не змінювалися на тлі стабілізації світових цін на нафту.

«Упродовж останніх місяців споживча інфляція очікувано закріпилася на траєкторії стійкого зниження. Сповільнення інфляції спостерігалося за широким переліком складових. Водночас фундаментальний ціновий тиск залишався значним, про що свідчили як сезонно скориговані показники базової інфляції загалом, так і стійка інфляція послуг зокрема», — зазначив регулятор.