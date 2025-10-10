«Біткоїн — це не актив»: найбільша інвест-платформа Британії застерігає від криптовалют

Найбільша роздрібна інвестиційна платформа Великої Британії Hargreaves Lansdowne виступила з різким попередженням для інвесторів після того, як уряд дозволив торгівлю криптовалютними біржовими нотами (ETN). Компанія заявила, що «біткоїн не є класом активів» і йому не місце в інвестиційних портфелях для зростання чи отримання доходу. Ця позиція йде врозріз із зростаючим інтересом до криптовалют з боку інших фінансових гігантів. Про це повідомляє CNBC 10 жовтня.

Лібералізація ринку та її наслідки

8 жовтня у Великій Британії було скасовано давню заборону для роздрібних інвесторів на доступ до криптовалютних ETN — боргових інструментів, що торгуються на біржі та дозволяють отримати доступ до цифрових активів у регульованому полі. Більше того, уряд дозволив тримати ці активи на безподаткових інвестиційних рахунках (ISA).

Ці кроки були подані як підтримка та розвиток крипто-індустрії в країні. Однак вони викликали негайну та жорстку реакцію з боку найбільшої платформи для приватних інвесторів.

Аргументи «проти»: нульова вартість та екстремальні ризики

Hargreaves Lansdowne обґрунтувала свою позицію кількома ключовими тезами:

Відсутність внутрішньої вартості: На відміну від акцій (частка в бізнесі) чи облігацій (боргове зобов'язання), криптовалюти, на думку компанії, не мають реальної цінності.

Неможливість аналізу: Прогнозувати динаміку криптовалют неможливо, що робить їх непридатними для довгострокового фінансового планування.

Екстремальна волатильність: Компанія нагадала про «крипто-зиму» 2022 року, коли інвестори втратили $2 трлн, і назвала біткоїн «набагато ризикованішим за акції чи облігації».

Водночас, визнаючи, що деякі клієнти хочуть «спекулювати», платформа все ж планує надати доступ до крипто-ETN «відповідним клієнтам» на початку 2026 року.

Аргументи «за»: «цифрове золото» та інституційна підтримка

Позиція Hargreaves Lansdowne є далеко не єдиною на ринку. Багато інших великих гравців, навпаки, бачать у криптовалютах нові можливості.