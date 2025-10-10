Найбільша роздрібна інвестиційна платформа Великої Британії Hargreaves Lansdowne виступила з різким попередженням для інвесторів після того, як уряд дозволив торгівлю криптовалютними біржовими нотами (ETN). Компанія заявила, що «біткоїн не є класом активів» і йому не місце в інвестиційних портфелях для зростання чи отримання доходу. Ця позиція йде врозріз із зростаючим інтересом до криптовалют з боку інших фінансових гігантів. Про це повідомляє CNBC 10 жовтня.
«Біткоїн — це не актив»: найбільша інвест-платформа Британії застерігає від криптовалют
Лібералізація ринку та її наслідки
8 жовтня у Великій Британії було скасовано давню заборону для роздрібних інвесторів на доступ до криптовалютних ETN — боргових інструментів, що торгуються на біржі та дозволяють отримати доступ до цифрових активів у регульованому полі. Більше того, уряд дозволив тримати ці активи на безподаткових інвестиційних рахунках (ISA).
Ці кроки були подані як підтримка та розвиток крипто-індустрії в країні. Однак вони викликали негайну та жорстку реакцію з боку найбільшої платформи для приватних інвесторів.
Аргументи «проти»: нульова вартість та екстремальні ризики
Hargreaves Lansdowne обґрунтувала свою позицію кількома ключовими тезами:
- Відсутність внутрішньої вартості: На відміну від акцій (частка в бізнесі) чи облігацій (боргове зобов'язання), криптовалюти, на думку компанії, не мають реальної цінності.
- Неможливість аналізу: Прогнозувати динаміку криптовалют неможливо, що робить їх непридатними для довгострокового фінансового планування.
- Екстремальна волатильність: Компанія нагадала про «крипто-зиму» 2022 року, коли інвестори втратили $2 трлн, і назвала біткоїн «набагато ризикованішим за акції чи облігації».
Водночас, визнаючи, що деякі клієнти хочуть «спекулювати», платформа все ж планує надати доступ до крипто-ETN «відповідним клієнтам» на початку 2026 року.
Аргументи «за»: «цифрове золото» та інституційна підтримка
Позиція Hargreaves Lansdowne є далеко не єдиною на ринку. Багато інших великих гравців, навпаки, бачать у криптовалютах нові можливості.
- Диверсифікація та захист: Кріс Меллор з Invesco стверджує, що біткоїн можна розглядати як «цифрове золото» і хедж від волатильності на традиційних ринках, оскільки він має дуже низьку кореляцію з акціями та облігаціями.
- Визнання мейнстрімом: Найджел Грін з DeVere Group вважає, що нещодавнє зростання біткоїна свідчить про його перехід у мейнстрім. На його думку, волатильність тепер є «продуктивною» і є ознакою дозрівання ринку, а серед власників біткоїна стає все більше «сильних, інституційних та терплячих» гравців.
- Цей тренд підтверджується діями гігантів Уолл-стріт: Morgan Stanley готується запропонувати крипто-трейдинг роздрібним клієнтам, а JPMorgan, попри критику з боку свого CEO, планує працювати зі стейблкоїнами.
