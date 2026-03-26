Бізнесу у Львові, який постраждав під час обстрілу, обіцяють виплатити до 500 тисяч гривень

Унаслідок ворожого обстрілу у Львові станом на зараз відомо про пошкодження 22 бізнесів, підприємці можуть отримати від міста компенсаційний ваучер на суму до 500 тис. грн., повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Виплата від міста

У міській раді наголошують: важливо, щоб бізнес якнайшвидше зміг відновити роботу, тому місто готове підтримати підприємців, які постраждали через атаку.

Як пояснили в департаменті економічного розвитку Львівської міської ради, підприємці, чиє майно зазнало незначних пошкоджень і може бути відновлене власними силами, можуть отримати компенсаційний ваучер від міста на суму до 500 тис. грн.

Як подати заявку?

Щоб отримати відшкодування, після фіксації пошкоджень необхідно подати заяву у ЦНАПі або онлайн через Портал мешканця.