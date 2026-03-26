Унаслідок ворожого обстрілу у Львові станом на зараз відомо про пошкодження 22 бізнесів, підприємці можуть отримати від міста компенсаційний ваучер на суму до 500 тис. грн., повідомляє пресслужба Львівської міськради.
26 березня 2026, 9:00
Бізнесу у Львові, який постраждав під час обстрілу, обіцяють виплатити до 500 тисяч гривень
Виплата від міста
У міській раді наголошують: важливо, щоб бізнес якнайшвидше зміг відновити роботу, тому місто готове підтримати підприємців, які постраждали через атаку.
Як пояснили в департаменті економічного розвитку Львівської міської ради, підприємці, чиє майно зазнало незначних пошкоджень і може бути відновлене власними силами, можуть отримати компенсаційний ваучер від міста на суму до 500 тис. грн.
Як подати заявку?
Щоб отримати відшкодування, після фіксації пошкоджень необхідно подати заяву у ЦНАПі або онлайн через Портал мешканця.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1
А как Львов прям трагедия.
Меня больше Днепр волнует. Там третий день без передышки