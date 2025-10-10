Франція та інші країни ЄС збільшили імпорт енергоносіїв з росії у 2025 році: кремль отримує більше європейських коштів, ніж Україна

Низка ключових європейських союзників України, включно з Францією, у 2025 році значно збільшили імпорт російських енергоносіїв, фактично фінансуючи обидві сторони війни. Загальна сума, сплачена країнами ЄС до бюджету агресора з початку повномасштабного вторгнення, вже перевищила обсяг усієї наданої Україні допомоги. Про це йдеться в аналізі агентства Reuters, що базується на даних Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Хто і наскільки збільшив закупівлі

Попри загальне скорочення залежності від енергоносіїв рф на 90% з 2022 року, за перші вісім місяців 2025 року країни ЄС заплатили москві понад 11 мільярдів євро.

Особливо вражає те, що сім країн блоку навіть збільшили вартість свого імпорту порівняно з минулим роком. Серед них держави, які активно підтримують Україну:

Франція: +40% (до €2,2 млрд)

Нідерланди: +72% (до €498 млн)

Португалія: +167%

Румунія: +57%

Хорватія: +55%

Бельгія: +3%

Також серед лідерів із закупівель залишаються Угорщина та Словаччина, які разом заплатили росії близько €5 млрд.

Парадокс допомоги: платежі в рф перевищили підтримку України

Аналіз даних виявив приголомшливий факт: з лютого 2022 року країни ЄС заплатили росії за енергоносії понад 213 мільярдів євро.

Ця сума значно перевищує всю фінансову, військову та гуманітарну допомогу, яку ЄС виділив Україні за той самий період — 167 мільярдів євро (за даними Кільського інституту).

Експерти CREA назвали таку ситуацію «формою самосаботажу» з боку деяких країн. «Кремль буквально отримує фінансування для продовження розгортання своїх збройних сил в Україні», — зазначають вони.

«Незручні» пояснення: транзит, контракти та юридичні пастки

Європейські уряди та компанії наводять різні пояснення, чому вони продовжують фінансувати агресора.

Франція стверджує, що виступає лише транзитним хабом, а російський газ, що надходить у її порти, насправді призначений для інших країн, зокрема для промисловості Німеччини.

Нідерланди заявляють, що не можуть втручатися в приватні довгострокові контракти енергетичних компаній, доки ЄС не запровадить повне ембарго.

Німецька компанія SEFE пояснює, що змушена купувати російський газ за контрактом «бери або плати». Якщо вона відмовиться від поставок, їй все одно доведеться заплатити, а росія зможе продати той самий газ ще раз, отримавши подвійний прибуток.

СПГ — нова голка залежності

Після відмови від більшості російської нафти та трубопровідного газу, новою формою залежності для ЄС став російський скраплений природний газ (СПГ). На нього зараз припадає майже половина всіх енергетичних платежів на адресу рф.

Євросоюз планує повністю відмовитися від російського СПГ лише у 2027 році. Це означає, що європейські гроші можуть підтримувати військову машину кремля ще щонайменше кілька років.