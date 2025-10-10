Multi від Мінфін
10 жовтня 2025, 9:26

Європарламент підтримав надання Україні «репараційної позики» за рахунок активів рф

Європейський парламент у своїй резолюції від 10 жовтня закликав країни-члени ЄС та G7 негайно схвалити пропозицію Єврокомісії щодо створення нового механізму фінансування військових потреб України. Йдеться про надання значної позики та гранту, які по суті є авансом майбутніх репарацій з боку росії, а фундаментом для них слугуватимуть заморожені російські активи. Про це повідомляється в резолюції Європарламенту.

Європейський парламент у своїй резолюції від 10 жовтня закликав країни-члени ЄС та G7 негайно схвалити пропозицію Єврокомісії щодо створення нового механізму фінансування військових потреб України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працюватиме «репараційна позика»

Запропонований механізм є інноваційним фінансовим та юридичним рішенням, що дозволяє використати заморожені активи рф для допомоги Україні вже сьогодні.

Схема передбачає наступні кроки:

  • Основа: Заморожені суверенні активи російської федерації (загальним обсягом близько €300 млрд) використовуються як фундамент або застава.
  • Фінансування: На основі цих активів для України формується значний пакет фінансування, що складається з позики та грантової частини.
  • Призначення: Кошти негайно спрямовуються на нагальні військові потреби України, зокрема на посилення протиповітряної оборони та закупівлю засобів протидії дронам.
  • Погашення: Ключова особливість полягає в тому, що погашення цієї позики не лягає тягарем на Україну. Воно буде здійснено в майбутньому за рахунок воєнних репарацій, які росія буде зобов'язана виплатити.

Фактично, це механізм, за яким агресор авансом оплачує оборону жертви за рахунок власних, вже заарештованих коштів.

Частина ширшої жорсткої відповіді

Ця фінансова пропозиція є частиною масштабної та жорсткої резолюції Європарламенту, ухваленої у відповідь на систематичні гібридні атаки та порушення повітряного простору з боку росії.

Окрім «репараційної позики», депутати також закликали до створення «стіни дронів» на східному кордоні ЄС, ухвалення 19-го пакету санкцій та зняття обмежень на використання західної зброї для ударів по військових об'єктах на території рф.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Коментарі - 1

R S
R S
10 жовтня 2025, 12:18
#
Надо быть на всю голову оптимистом, чтобы делить шкуру не убитого медведя.
