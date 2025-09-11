Інфляція в Україні сповільнюється швидше за прогноз Нацбанку

Темпи зростання споживчих цін в країні сповільнюються третій місяць поспіль. У серпні річна інфляція знизилася до 13,2%, що є дещо кращим показником, ніж прогнозував НБУ . Про це йдеться у прес-релізі НБУ.

Сповільнення інфляції зумовлене кількома ключовими чинниками:

Завдяки надходженню нового врожаю суттєво сповільнилося зростання цін на сирі продукти, що, своєю чергою, стримало ціни на оброблені харчові продукти.

Заходи НБУ та поліпшення ситуації на ринку праці сприяли зниженню базової інфляції (до 11,4% річних), що включає послуги та непродовольчі товари.

Також зростає пропозиція робочої сили, а розрив між очікуваннями шукачів і реальними зарплатами скорочується.

Поліпшення очікувань

Зазначається, що інфляційні очікування населення та фінансових аналітиків покращилися, хоча й залишаються на двознаковому рівні. Це свідчить, що тема інфляції досі є актуальною для українців.

НБУ очікує, що інфляція продовжить знижуватися. Цьому сприятиме подальший вплив від нового врожаю, а також заходи регулятора для підтримання привабливості гривневих активів і стабільності валютного ринку.