Темпи зростання споживчих цін в країні сповільнюються третій місяць поспіль. У серпні річна інфляція знизилася до 13,2%, що є дещо кращим показником, ніж прогнозував НБУ. Про це йдеться у прес-релізі НБУ.
11 вересня 2025, 14:35
Інфляція в Україні сповільнюється швидше за прогноз Нацбанку
Сповільнення інфляції зумовлене кількома ключовими чинниками:
- Завдяки надходженню нового врожаю суттєво сповільнилося зростання цін на сирі продукти, що, своєю чергою, стримало ціни на оброблені харчові продукти.
- Заходи НБУ та поліпшення ситуації на ринку праці сприяли зниженню базової інфляції (до 11,4% річних), що включає послуги та непродовольчі товари.
- Також зростає пропозиція робочої сили, а розрив між очікуваннями шукачів і реальними зарплатами скорочується.
Поліпшення очікувань
Зазначається, що інфляційні очікування населення та фінансових аналітиків покращилися, хоча й залишаються на двознаковому рівні. Це свідчить, що тема інфляції досі є актуальною для українців.
НБУ очікує, що інфляція продовжить знижуватися. Цьому сприятиме подальший вплив від нового врожаю, а також заходи регулятора для підтримання привабливості гривневих активів і стабільності валютного ринку.
