Срібло досягло історичного максимуму: ціна зросла до $49,54 за унцію

8 жовтня срібло підскочило до рекордної позначки. До 16:11 за Гринвічем спотова ціна на срібло зросла на 3,5% — до $49,54 за унцію, повідомляє Reuters.

Що відбувалося з цінами на срібло

Найвищу ціну на срібло — $49,95 за тройську унцію — було зафіксовано 17 січня 1980 року. Однак цей рекорд був значною мірою штучним: його стимулювали дії братів Ган, які намагалися контролювати ринок срібла.

«Чистий» ринковий рекорд становить $48,45 за унцію на закритті сесії, зафіксований 28 квітня 2011 року.

Прогноз аналітиків

Аналітики швейцарського банку UBS прогнозують, що до середини 2026 року вартість срібла може сягнути $55 за унцію.

Незважаючи на те що срібло не має такої підтримки з боку центрального банку, як золото, UBS бачить можливості для зростання насамперед завдяки промисловому попиту на срібло, особливо у галузях електроніки та сонячної енергетики.

UBS прогнозує, що обсяги срібла в ETF зростуть до «попередніх максимумів 1021 млн унцій з поточного рівня близько 822 млн унцій».

«Для багатьох інвесторів срібло залишається дешевим щодо золота», — зазначили в UBS, наголошуючи, що в той час, як золото торгується на «історичних максимумах як у реальному, так і в номінальному вираженні», срібло пропонує «потенціал для відносної переоцінки».