9 жовтня 2025, 11:23

Німеччина покращила прогноз зростання економіки на 2025-2026 рок

Уряд Німеччини підвищив прогноз зростання економіки на 2025 рік до 0,2% з нульового, також прогнозуючи 1,3% у 2026 році та 1,4% у 2027-му. Про це повідомило міністерство економіки 8 жовтня. Відомство зазначило, що після двох років скорочення ВВП восени очікується легке покращення, пише DW.

Уряд Німеччини підвищив прогноз зростання економіки на 2025 рік до 0,2% з нульового, також прогнозуючи 1,3% у 2026 році та 1,4% у 2027-му.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз

Прогноз кращий за попередній, сформований міністерством Роберта Габека у квітні 2025-го — коли зростання у 2025 взагалі не планувалося, а на 2026 рік прогнозували один відсоток. Своїм пріоритетним завданням уряд канцлера Фрідріха Мерца з моменту свого приходу до влади на початку травня визначив відродження економіки.

Ставка на внутрішній попит

У своєму прогнозі мінекономіки ФРН виходить з того, що важливим фактором для відновлення економіки Німеччини стане не експорт, а попит всередині країни. «Стабільний розвиток цін, помітне підвищення заробітку і цілеспрямоване зняття тягаря витрат з приватних домогосподарств зміцнять реально доступні доходи в найближчі роки», — наголошується в документі.

За словами глави відомства Катеріни Райхе, «велика частина економічного зростання в найближчі роки, імовірно, відбуватиметься завдяки високим державним витратам — зокрема, зі спецфонду (призначеного для розвитку інфраструктури, Бундесверу та заходів із захисту клімату. — Ред.) та інвестицій в оборону.

«Однак навіть цей імпульс дасть ефект, тільки якщо інвестиції будуть реалізовані швидко», — попередила вона.

Ціль — залучення інвестицій та кінець бюрократії

На її думку, щоб забезпечити довгострокове зростання, треба покінчити з відставанням у реформах — знизити витрати на енергію, стимулювати приватні інвестиції, вирішити проблему високого податкового навантаження за міжнародними стандартами, ліквідувати бюрократію, відкрити ринки та створити умови для інновації.

Уряд Мерца, що почав роботу у травні, запустив програму заохочення інвестицій, скорочення бюрократії та прискорення цифровізації. У липні десятки компаній зобов'язалися інвестувати 631 мільярд євро за три роки.

Економіка Німеччини, лідер у експорті машинобудування та люксових авто, страждає від конкуренції з китайськими компаніями, а також ризиків, що спричинили тарифи лідера США Дональда Трампа.

Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
9 жовтня 2025, 12:05
#
Брехня, там конкретний спад.
+
0
R S
R S
9 жовтня 2025, 14:23
#
Да, правительства многих стран врут своим гражданам, что в экономике все хорошо, оправдывая свою неспособность решать проблемные вопросы.
