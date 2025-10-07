Маск призначив банкіра Morgan Stanley фінансовим директором xAI

Ілон Маск призначив Ентоні Армстронга головним фінансовим директором (CFO) ШІ-стартапу xAI. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Що відомо про нового директора

Раніше Армстронг працював у Morgan Stanley, де керував підрозділом злиттів і поглинань у технологічному секторі. Він також був частиною команди, яка консультувала Маска під час придбання соціальної мережі Twitter (тепер X) у 2022 році за $44 млрд, для чого Morgan Stanley надавав кредитне фінансування.

Пізніше Армстронг обіймав посаду старшого консультанта в Управлінні кадрової служби (OPM) адміністрації президента США Дональда Трампа.

У цей період Маск очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), займаючись скороченням бюджетних витрат.

Армстронг також відповідатиме за фінансові операції X, яка була об'єднана з xAI у березні цього року, пише FT. Одним із його ключових завдань стане відновлення фінансової стабільності платформи, яка зазнала значного відтоку рекламодавців через послаблення стандартів модерації контенту.

Армстронг замінить Майка Лібераторе, який залишив посаду CFO xAI у липні після кількох місяців роботи через розбіжності щодо структури компанії та фінансових цілей, зазначає FT.