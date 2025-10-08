Multi від Мінфін
8 жовтня 2025, 13:18

Білорусь у чотири рази збільшила експорт пального до росії — Reuters

Експорт білоруського бензину до росії залізничним транспортом у вересні зріс у чотири рази порівняно з попереднім місяцем, оскільки москва намагалася розв'язати проблему дефіциту пального, спричиненого атаками України на її енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Reuters з посиланням на галузеві джерела.

Експорт білоруського бензину до росії залізничним транспортом у вересні зріс у чотири рази порівняно з попереднім місяцем, оскільки москва намагалася розв'язати проблему дефіциту пального, спричиненого атаками України на її енергетичну інфраструктуру.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Відмічається, що кілька російських регіонів запровадили нормування та тимчасово заморозили ціни на пальне в останні тижні через дефіцит популярних видів бензину, спричинений ударами безпілотників по НПЗ. Москва також обмежила експорт бензину та дизельного пального.

За даними джерел, поставки бензину залізницею з нафтопереробних заводів у білорусі на внутрішній ринок росії зросли до 49 000 тонн, або 14 500 барелів на день, минулого місяця. Вони також повідомили, що поставки дизельного пального у вересні склали 33 000 тонн.

Водночас транзит бензину з білорусі для подальшого експорту через російські порти зріс приблизно на 1% минулого місяця до 140 000 тонн.

Білорусь використовує російські порти для перевалки своїх нафтопродуктів з березня 2021 року відповідно до угоди про співпрацю, підписаної між москвою та Мінськом.

Однак, за даними джерел та розрахунків Reuters, такі перевалки скоротилися майже на 40% у річному обчисленні до 1,17 млн тонн у період з січня по вересень через зниження пропускної здатності переробки.

Зазначається, що росія, для покриття власного дефіциту, збільшила імпорт пального з білорусі ще минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
