Ціни на бензин в росії оновили рекорд на тлі атак українських безпілотників

Оптова вартість бензину марки АІ-95 на петербурзькій біржі оновила історичний максимум, перевищивши 77 тис рублів за тонну. Рекордне зростання цін відбувається попри запроваджену урядом заборону на експорт і зумовлене дефіцитом пального, що виник на тлі атак українських дронів на російські НПЗ та високого сезонного попиту. Про це пише російське видання Комерсант.

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Причини дефіциту: атаки дронів та високий попит

Учасники ринку пов'язують різкий стрибок цін з наслідками атак БПЛА на нафтопереробні заводи. За даними джерел видання, внаслідок ударів могли бути пошкоджені установки первинної переробки сировини, відновлення яких може тривати від одного до шести місяців.

На тлі скорочення виробництва сезонний попит на пальне продовжує зростати. Як зазначають трейдери, дефіцит бензину на ринку є очевидним. Ситуацію ускладнює те, що великі нафтові компанії самі активно скуповують пальне на біржі, що нівелює будь-який ефект від спроб уряду збільшити обсяги продажу.

Неефективна заборона експорту

Зростання котирувань не змогла зупинити навіть розширена з 30 липня заборона на експорт бензину. Експерти вказують на її обмежену дієвість, оскільки вона не поширюється на поставки до країн ЄАЕС та за міжурядовими угодами. Попри заяви міненерго рф про «профіцит» на ринку, трейдери фіксують збільшення попиту з боку «дружніх країн», експорт до яких дозволено.

Наслідки для ринку та майбутні ризики

Біржове подорожчання вже відбивається на роздрібних цінах. За даними росстату, вартість бензину на АЗС з початку року зростає швидше за офіційну інфляцію. Експерти очікують подальшого зростання цін.

Додатковим ризиком для ринку є майбутня хвиля планових ремонтів на НПЗ, яка ще більше скоротить обсяги виробництва пального.