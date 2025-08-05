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5 серпня 2025, 13:27

Ціни на бензин в росії оновили рекорд на тлі атак українських безпілотників

Оптова вартість бензину марки АІ-95 на петербурзькій біржі оновила історичний максимум, перевищивши 77 тис рублів за тонну. Рекордне зростання цін відбувається попри запроваджену урядом заборону на експорт і зумовлене дефіцитом пального, що виник на тлі атак українських дронів на російські НПЗ та високого сезонного попиту. Про це пише російське видання Комерсант.

Оптова вартість бензину марки АІ-95 на петербурзькій біржі оновила історичний максимум, перевищивши 77 тис рублів за тонну.

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Причини дефіциту: атаки дронів та високий попит

Учасники ринку пов'язують різкий стрибок цін з наслідками атак БПЛА на нафтопереробні заводи. За даними джерел видання, внаслідок ударів могли бути пошкоджені установки первинної переробки сировини, відновлення яких може тривати від одного до шести місяців.

На тлі скорочення виробництва сезонний попит на пальне продовжує зростати. Як зазначають трейдери, дефіцит бензину на ринку є очевидним. Ситуацію ускладнює те, що великі нафтові компанії самі активно скуповують пальне на біржі, що нівелює будь-який ефект від спроб уряду збільшити обсяги продажу.

Неефективна заборона експорту

Зростання котирувань не змогла зупинити навіть розширена з 30 липня заборона на експорт бензину. Експерти вказують на її обмежену дієвість, оскільки вона не поширюється на поставки до країн ЄАЕС та за міжурядовими угодами. Попри заяви міненерго рф про «профіцит» на ринку, трейдери фіксують збільшення попиту з боку «дружніх країн», експорт до яких дозволено.

Наслідки для ринку та майбутні ризики

Біржове подорожчання вже відбивається на роздрібних цінах. За даними росстату, вартість бензину на АЗС з початку року зростає швидше за офіційну інфляцію. Експерти очікують подальшого зростання цін.

Додатковим ризиком для ринку є майбутня хвиля планових ремонтів на НПЗ, яка ще більше скоротить обсяги виробництва пального.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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+30
R S
R S
5 серпня 2025, 13:56
#
Если взять в руки калькулятор, включить мозги и сравнить стоимость АИ-95 в РФ и Украине, то окажется: цена бензина у них примерно в 2 раза ниже, чем у нас на данный момент. В некоторые периоды разница доходила до 2,5 раз. И такая картина наблюдается последние 3 года.

Ау, потужные санкции ещё живы?:)
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Qwerty1999
Qwerty1999
5 серпня 2025, 15:23
#
В статье пишут о росте внутренних цен на бензин
в рф по сравнению с предыдущими периодами.

А если включить мозги, то можно понять, что в статье
не сравнивается уровень цен на бензин в разных странах…
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0
HappyInterest
HappyInterest
5 серпня 2025, 15:16
#
Зачем эту дешевую пропаганду сюда пихать? за какой период оновили? чет согласно беглому поиску не увидел рекордов. привели б норм статистику. показали б мир для сравнеия
июнь 2022 — 0,95 дол/литр — рекорд за 10 лет (у нас 1,66)
декабрь 2024 — 0,55 дол/литр
июль 2025 — 0,75 дол/литр (у нас 1,45+/-)
сегодня гугл говорит 0,85
так че оновили? в рублях? так в гривнах у нас теж оновили и шо дали?
у них цена колеблется в районе 50−70центов в основном.
а у нас? сколько пересичный рфиец купит горючки и украиниец?
у гайз ну не лейте в глаза этой желтизны.
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0
HappyInterest
HappyInterest
5 серпня 2025, 15:23
#
И если им будет жать, беларусь поможет, та и нефть своя, и и м тоже есть как и чего бомбить (или уже все розбомбили)?, а какие у них местами удачные прилеты к нам.
я о том что военная цензура (или самоцензура) дело конечно нужное, но не надо вот этого. можно э нор аналиттику привести как вы это умеэте.

я то понимаю что «мне никто ничего не должен» но вот приятнее было б увидеть вмето картини авто картинку с графиками цен.
но только она же не соотвестввовала б заголовку))))
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0
Ярослав Голобородько
Ярослав Голобородько
5 серпня 2025, 16:03
#
Пропаганда, яку поширює російське видання Комерсант?)
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