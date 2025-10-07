Провідний світовий провайдер фінансових індексів S&P Dow Jones Indices у вівторок представив новий інструмент для інвесторів — S&P Digital Markets 50. Цей індекс розроблений, щоб надати диверсифікований доступ до ринку цифрових активів, відстежуючи динаміку як криптовалют, так і акцій пов'язаних з ними компаній. Про це 7 жовтня повідомив журнал Barron's.
S&P запускає криптоіндекс з 15 криптовалют та 35 акцій
Що таке S&P Digital Markets 50 і для кого він створений
Новий індекс є своєрідним «кошиком», що включає 50 найвпливовіших активів із світу цифрових фінансів. Хоча точний склад ще не розкрито, очікується, що до нього увійдуть:
- Основні криптовалюти: так звані «блакитні фішки» ринку, як-от Bitcoin та Ethereum.
- Акції крипто-компаній: публічні компанії, чий бізнес тісно пов'язаний з криптовалютною екосистемою (наприклад, криптобіржі, майнінгові компанії, розробники блокчейн-технологій).
Головною аудиторією для таких продуктів є інституційні інвестори — інвестиційні та пенсійні фонди, страхові компанії та банки. Вони потребують надійних та стандартизованих інструментів для того, щоб включати цифрові активи у свої портфелі з дотриманням усіх регуляторних вимог.
Частина великого тренду: традиційні фінанси освоюють крипторинок
Запуск S&P Digital Markets 50 не є першим кроком S&P у цьому напрямку. Компанія почала розробляти криптовалютні індекси ще кілька років тому, реагуючи на зростаючий попит з боку великих клієнтів.
Ця подія є частиною глобального тренду зближення традиційних фінансів та світу цифрових активів. Фінансові установи все частіше розглядають криптовалюти не як спекулятивний інструмент, а як новий клас активів для диверсифікації портфелів, і для цього їм потрібні авторитетні бенчмарки від таких гравців, як S&P.
Чому це важливо
Запуск нового криптоіндексу від S&P — це набагато більше, ніж просто поява ще одного фінансового індикатора. Це ключовий крок на шляху до повної інтеграції цифрових активів у традиційну фінансову систему.
- Коли компанія, що стоїть за найвідомішим у світі індексом S&P 500, створює офіційний бенчмарк для криптоактивів, це є потужним сигналом для всього ринку. Це визнання того, що криптовалюти перетворюються на зрілий та інвестиційно привабливий клас активів.
- Багато інституційних фондів за своїми статутами не можуть інвестувати в активи, які не відстежуються авторитетними індексними провайдерами. Поява індексу від S&P знімає цей бар'єр, потенційно відкриваючи шлях для мільярдних інвестицій у крипторинок.
- Новий індекс, найімовірніше, стане основою для створення нових біржових фондів (ETF). Це дозволить навіть роздрібним інвесторам легко та безпечно купувати «весь ринок» цифрових активів однією дією, не обираючи окремі монети чи акції.
- Диверсифікована природа індексу, що включає і криптовалюти, і акції, спонукає інвесторів дивитися на цей ринок ширше — не просто як на Bitcoin, а як на цілу екосистему з технологій, компаній та сервісів.
