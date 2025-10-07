S&P запускає криптоіндекс з 15 криптовалют та 35 акцій

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 жовтня 2025, 19:45

S&P запускає криптоіндекс з 15 криптовалют та 35 акцій

Провідний світовий провайдер фінансових індексів S&P Dow Jones Indices у вівторок представив новий інструмент для інвесторів — S&P Digital Markets 50. Цей індекс розроблений, щоб надати диверсифікований доступ до ринку цифрових активів, відстежуючи динаміку як криптовалют, так і акцій пов'язаних з ними компаній. Про це 7 жовтня повідомив журнал Barron's.

Провідний світовий провайдер фінансових індексів S&P Dow Jones Indices у вівторок представив новий інструмент для інвесторів — S&P Digital Markets 50.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що таке S&P Digital Markets 50 і для кого він створений

Новий індекс є своєрідним «кошиком», що включає 50 найвпливовіших активів із світу цифрових фінансів. Хоча точний склад ще не розкрито, очікується, що до нього увійдуть:

  • Основні криптовалюти: так звані «блакитні фішки» ринку, як-от Bitcoin та Ethereum.
  • Акції крипто-компаній: публічні компанії, чий бізнес тісно пов'язаний з криптовалютною екосистемою (наприклад, криптобіржі, майнінгові компанії, розробники блокчейн-технологій).

Головною аудиторією для таких продуктів є інституційні інвестори — інвестиційні та пенсійні фонди, страхові компанії та банки. Вони потребують надійних та стандартизованих інструментів для того, щоб включати цифрові активи у свої портфелі з дотриманням усіх регуляторних вимог.

Частина великого тренду: традиційні фінанси освоюють крипторинок

Запуск S&P Digital Markets 50 не є першим кроком S&P у цьому напрямку. Компанія почала розробляти криптовалютні індекси ще кілька років тому, реагуючи на зростаючий попит з боку великих клієнтів.

Ця подія є частиною глобального тренду зближення традиційних фінансів та світу цифрових активів. Фінансові установи все частіше розглядають криптовалюти не як спекулятивний інструмент, а як новий клас активів для диверсифікації портфелів, і для цього їм потрібні авторитетні бенчмарки від таких гравців, як S&P.

Чому це важливо

Запуск нового криптоіндексу від S&P — це набагато більше, ніж просто поява ще одного фінансового індикатора. Це ключовий крок на шляху до повної інтеграції цифрових активів у традиційну фінансову систему.

  • Коли компанія, що стоїть за найвідомішим у світі індексом S&P 500, створює офіційний бенчмарк для криптоактивів, це є потужним сигналом для всього ринку. Це визнання того, що криптовалюти перетворюються на зрілий та інвестиційно привабливий клас активів.
  • Багато інституційних фондів за своїми статутами не можуть інвестувати в активи, які не відстежуються авторитетними індексними провайдерами. Поява індексу від S&P знімає цей бар'єр, потенційно відкриваючи шлях для мільярдних інвестицій у крипторинок.
  • Новий індекс, найімовірніше, стане основою для створення нових біржових фондів (ETF). Це дозволить навіть роздрібним інвесторам легко та безпечно купувати «весь ринок» цифрових активів однією дією, не обираючи окремі монети чи акції.
  • Диверсифікована природа індексу, що включає і криптовалюти, і акції, спонукає інвесторів дивитися на цей ринок ширше — не просто як на Bitcoin, а як на цілу екосистему з технологій, компаній та сервісів.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами