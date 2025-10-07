S&P запускає криптоіндекс з 15 криптовалют та 35 акцій

Провідний світовий провайдер фінансових індексів S&P Dow Jones Indices у вівторок представив новий інструмент для інвесторів — S&P Digital Markets 50. Цей індекс розроблений, щоб надати диверсифікований доступ до ринку цифрових активів, відстежуючи динаміку як криптовалют, так і акцій пов'язаних з ними компаній. Про це 7 жовтня повідомив журнал Barron's.

Що таке S&P Digital Markets 50 і для кого він створений

Новий індекс є своєрідним «кошиком», що включає 50 найвпливовіших активів із світу цифрових фінансів. Хоча точний склад ще не розкрито, очікується, що до нього увійдуть:

Основні криптовалюти: так звані «блакитні фішки» ринку, як-от Bitcoin та Ethereum.

Акції крипто-компаній: публічні компанії, чий бізнес тісно пов'язаний з криптовалютною екосистемою (наприклад, криптобіржі, майнінгові компанії, розробники блокчейн-технологій).

Головною аудиторією для таких продуктів є інституційні інвестори — інвестиційні та пенсійні фонди, страхові компанії та банки. Вони потребують надійних та стандартизованих інструментів для того, щоб включати цифрові активи у свої портфелі з дотриманням усіх регуляторних вимог.

Частина великого тренду: традиційні фінанси освоюють крипторинок

Запуск S&P Digital Markets 50 не є першим кроком S&P у цьому напрямку. Компанія почала розробляти криптовалютні індекси ще кілька років тому, реагуючи на зростаючий попит з боку великих клієнтів.

Ця подія є частиною глобального тренду зближення традиційних фінансів та світу цифрових активів. Фінансові установи все частіше розглядають криптовалюти не як спекулятивний інструмент, а як новий клас активів для диверсифікації портфелів, і для цього їм потрібні авторитетні бенчмарки від таких гравців, як S&P.

Чому це важливо

Запуск нового криптоіндексу від S&P — це набагато більше, ніж просто поява ще одного фінансового індикатора. Це ключовий крок на шляху до повної інтеграції цифрових активів у традиційну фінансову систему.