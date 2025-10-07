У Польщі зростає безробіття, конкуренція за робочі місця — рекордна

Кількість безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості Польщі на кінець серпня 2025 року, досягла 857,3 тис. осіб — на 26,6 тис. більше, ніж у липні (+3,2%), та на 85 тис. більше, ніж у серпні 2024 року (+11%). Таким чином рівень безробіття в країні сягнув 5,5%, що на 0,5 в.п. вище показника минулого року. Такі дані наводить аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі.

Зростання безробіття

За даними аналітиків, тенденція зростання безробіття спостерігалася все літо. Так, у липні найбільше зростання безробітних відбулося серед осіб, які шукають роботу від 6 до 12 місяців — на 8,7% більше у порівнянні з червнем (до 157 878 осіб) та на 9,5% порівняно з липнем минулого року, що свідчить про посилення ротації кадрів.

Кількість безробітних, які шукають роботу до шести місяців, у липні порівняно з червнем 2025 року зросла на 4,5% (до 363 552 осіб) та на 10,9% порівняно з липнем минулого року.

Особливо різко збільшилася кількість тих, хто втратив роботу через банкрутства, ліквідацію компаній або скорочення — на 15,6% у річному вимірі (38,2 тис. осіб).

Причина зростання

Причини погіршення ситуації у самій Польщі частково пояснюють змінами у законодавстві.

Після ухвалення Закону «Про ринок праці та послуги з працевлаштування» з 1 червня 2025 року зменшилася кількість людей, яких знімають із реєстрації безробітних через несвоєчасну явку. Служби зайнятості більше не вимагають від безробітних підтвердження їхньої готовності до роботи. Достатньо, щоб вони протягом 90 днів підтвердили свою зацікавленість у допомозі.

Проте аналітики Gremi Personal вважають, що ключовим чинником збільшення безробіття є саме ринкові процеси — зниження попиту на робочу силу.

«Якщо у 2021 році на одну вакансію у Польщі припадало близько 12 безробітних, то у серпні 2025 року цей показник зріс майже вдвічі — до 22,8 осіб на місце. Це означає, що конкуренція на ринку праці є найвищою за останні п’ять років», — зазначає Олег Руденко, аналітик аналітичного центру Gremi Personal.