В Польщі хочуть видавати громадянство після 10 років безперервного проживання

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт, який передбачає збільшення мінімального періоду безперервного проживання в країні для отримання громадянства з трьох до 10 років. Про це пише Polska Agencja Prasowa SA.

Що це дасть

Зміна має сприяти кращій інтеграції іноземців у польське суспільство перед отриманням громадянства.

За словами автора законопроєкту, нинішній трирічний термін є одним із найкоротших у ЄС і не забезпечує достатнього часу для вивчення польської мови, культури та адаптації до місцевих реалій.

Для порівняння, в Угорщині для отримання громадянства потрібно прожити щонайменше вісім років, у Франції та Німеччині — пʼять років, а в Італії, Іспанії та Австрії — десять років.

В Україні для отримання громадянства також потрібно прожити щонайменше пʼять років.

Згідно з обґрунтуванням законопроєкту, громадянство розглядається як приналежність до політичної, історичної та культурної спільноти, яка вимагає не лише прав, а й відповідальності за майбутнє країни.

У канцелярії президента визнали, що ухвалення цього законопроєкту може зменшити надходження до бюджету Польщі з оплати за розгляд заяв на громадянство (близько 1−3 млн злотих на рік).

Водночас очікується, що це частково компенсується зниженням витрат на соціальні виплати.