Tata Capital планує найбільше IPO року в Індії на $1,7 млрд

Індійська фінансова Tata Capital Ltd. планує залучити до 155 млрд рупій ($1,7 млрд) у рамках найбільшого IPO у країні з початку року.

Деталі

Компанія повідомила, що планує розмістити до 475,8 млн акцій за ціною від 310 до 326 рупій за папір. Очікується, що торги розпочнуться 13 жовтня. Капіталізація всієї компанії в рамках IPO може сягнути $15,7 млрд.

3 жовтня Tata Capital завершила продаж акцій якірним інвесторам на суму 46,4 млрд рупій. Наразі вона продає папери роздрібним інвесторам, цей процес триватиме до середи.

Tata Capital пропонує широкий спектр фінансових послуг роздрібним, корпоративним та інституційним клієнтам.

