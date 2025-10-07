Найпопулярнішим місцем для IPO у Європі стала Швеція

Швеція є найпопулярнішим місцем проведення первинних розміщень акцій у Європі у 2025 році. У Стокгольмі з початку року було оголошено про IPO на загальну суму $6,8 млрд, повідомляє Bloomberg.

Цього тижня на біржі Nasdaq у Стокгольмі відбудеться найбільше розміщення в Європі з 2022 року, коли IPO провів німецький автовиробник Porsche AG. Шведська Verisure, яка випускає системи безпеки, має намір залучити понад 3 млрд євро ($3,6 млрд), торги її акціями розпочнуться 8 жовтня.

У світі Стокгольм у 2025 році займає п'яте місце за популярністю для проведення IPO після США, материкового Китаю, Гонконгу та Індії, що є дивовижним досягненням для ринку, який утричі менший за лондонський.

Навіть незважаючи на недавній сплеск IPO в інших частинах континенту, Швеція, як і раніше, лідирує з великим відривом. Цього року на стокгольмську біржу вийшли дев'ять компаній, що є максимальним показником із 2022 року. При цьому п'ять із десяти найбільших розміщень у Європі цього року пройшли у Стокгольмі.

Обсяг оголошених IPO в Іспанії та Німеччині становить по $1,3 млрд, у Швейцарії — $1,2 млрд. Далі йдуть Туреччина ($653 млн), Польща ($488 млн) та Великобританія ($426 млн).

До топ-5 компаній за обсягом IPO на європейських біржах цього року крім Verisure входять розміщення швейцарської SMG Swiss Marketplace ($1,1 млрд), шведської Asker Healthcare Group (майже $1 млрд), німецької Ottobock ($833 млн), шведської Noba Bank.

