Як пише «Економічна правда» у спецпроєкті «Говорить крипта», ця вимога давно є стандартом для банківської та фінансової системи. А у сфері криптообмінних операцій таким вимогам відповідає лише єдиний доступний українцям оператор — міжнародна кастомізована крипто-фіатна платформа ObmenAT24 з реєстрацією в ОАЕ (Дубай).

«Резерви — це фактично фінансовий запас міцності та операційний ресурс криптообмінника. Вони визначають, чи зможе платформа виконати заявку клієнта одразу, без затримок і пошуку додаткових ресурсів. Достатні резерви забезпечують ліквідність, швидкість і надійність операцій навіть у пікові моменти на ринку», — наголошується на важливості розкриття резервів у матеріалі ЕП.

За її даними, ObmenAT24 першою впровадила політику відкритого декларування своїх резервів, які перевищують еквівалент $700 тис. у криптовалюті та фіатних активах.

У компанії підкреслюють, що наявність значних резервів напряму впливає на вигідність і швидкість операцій. «Достатні резерви забезпечують ліквідність, швидкість і надійність навіть у пікові моменти. Це дозволяє утримувати конкурентні курси, пропонувати вузький спред між купівлею і продажем, а також виконувати великі транзакції без ризиків для клієнтів», — прокоментували висновки ЕП в ObmenAT24.

За даними платформи, значні резерви дозволяють фіксувати курс для клієнта в момент надходження коштів чи криптовалюти на гаманець обмінника та проводити операції за лічені хвилини. Окрім того, значні резерви криптообмінки дозволяють її клієнтам уникнути збитків у разі коливань на ринку та проводити операції швидко попри пікові навантаження на блокчейн-мережу. Платформи з прозорими значними резервами гарантують виконання заявок клієнтів на обміни у визначені строки та на значні суми. Усіх цих переваг не мають оператори з незначними резервами.

ЕП наголошує: «Значні резерви — ознака готовності власників криптообмінного бізнесу інвестувати в його розвиток і зростання, а відтак — у його надійність, репутацію і захист».

Послуги криптообмінної платформи ObmenAT24 доступні українцям з 2016 року — вона найстарша на ринку й обслуговує понад мільйон клієнтів на рік. Сервіс є частиною міжнародної платформи з офісом у Дубаї, а його географія охоплює близько 30 українських міст і понад 40 столиць світу. Платформа підтримує понад 3 500 напрямків обміну між крипто- та фіатними валютами, включно з операціями через картки, рахунки IBAN, SWIFT перекази, Apple/Google Pay, Revolut Pay та готівку у відділеннях партнерів.

Якість платформи неодноразово відзначалася у профільних рейтингах та оглядах. Сервіс ObmenAT24 посів чільні позиції серед лідерів криптообміну України за версією «Мінфіну», входить до переліку найкращих криптообмінників за версією BIT.UA, визнаний «Найкращим криптопроєктом» PaySpace Magazine Awards'24, а також отримав нагороду FinAwards'25 як найкращий криптосервіс року. Видання «ТОП-100. Рейтинги найбільших» включило його до категорії «ТопФінанс» серед провідних криптовалютних платформ країни.

ObmenAT24 — єдиний оператор на українському ринку, який продемонструє повністю прозору модель роботи. Для користувачів це означає вищий рівень надійності та захисту, а для індустрії — сигнал, що ринок криптообміну в Україні поступово виходить на рівень найкращих міжнародних практик.