BIT.UA назвало найзручніші і найбезпечніші сервіси обміну криптовалют для українців

Впливове видання у сфері технологій BIT.UA опублікувало великий огляд криптовалютного ринку України, в якому приділено увагу надійним сервісам для безпечного обміну цифрових активів.

Редакція зібрала найважливіші поради для користувачів криптовалют, а також проаналізувала, які сервіси забезпечують найвищий рівень прозорості, безпеки та зручності.

Зараз українцям доступні безліч способів купівлі й обміну цифрових валют:

криптобіржі, де можна купувати, продавати та зберігати цифрові активи;

P2P-обмінники — прямий обмін криптовалют між користувачами;

ОТC-платформи для великих угод без впливу на ринок;

криптобанкомати — фізичні термінали для купівлі крипти за готівку (є в деяких українських містах: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Кривому Розі, Полтаві та Вінниці);

стейкінг і фармінг — механізми пасивного доходу від зберігання криптовалюти;

криптовалютні картки — розрахунки криптою як звичайними платіжними картками.

Серед них — кастомізована крипто-фіатна платформа ObmenAT24, яку видання назвало однією із найбільш надійних і зручних платформ для обміну й інших криптооперацій.

«BIT.UA разом із ObmenAT24 розібрався, на що треба звертати увагу, щоб безпечно та швидко обмінювати криптовалюту», — йдеться в матеріалі. Експерти ObmenAT24 та редакція нагадали про загрози шахрайства та пояснили, як відрізнити надійний сервіс від фішингових копій чи сумнівних платформ.

Зазначається, що ObmenAT24 — це крипто-фіатний обмінний сервіс, який завдяки власним резервами крипти на $700 тис. пропонує понад 3 500 напрямків для обміну в різних країнах світу, забезпечуючи швидкі надійні транзакції. Сервіс дозволяє купувати, продавати, обмiнювати та депонувати валюти з е-гаманців і класичних банківських інструментів: карток, IBAN, готівки, Google/ApplePay, Revolut Pay, SWIFT тощо. Сервіс підтримує як популярні криптовалюти (USDT, BTC, ETH), так і нішеві активи — зокрема мемкоїни та нові токени.

На особливу увагу, за версією bit.ua, заслуговує клієнтська зручність платформи: проста реєстрація (через email, телефон або Telegram), інтуїтивна навігація на сайті, миттєві підтвердження заявок і гнучкість у виборі платіжних каналів. Операції виконуються за 5−10 хвилин.

Серед інших переваг — програма лояльності для постійних клієнтів, знижки за обсягами обміну, активна підтримка благодійних ініціатив та інтеграція у міжнародну криптоспільноту.

У публікації також зазначено, що ObmenAT24 активно протидіє шахраям, захищаючи своїх клієнтів від фішингових копій сервісу в Telegram. На офіційній сторінці сервісу створили спеціальний розділ для перевірки працівника компанії, що проводить супровід угоди. Також завжди працює офіційна служба підтримки, до якої можна звернутися задля уточнення деталей.

Поради від BIT.UA та ObmenAT24 з вибору надійного сервісу для обміну криптовалют:

завжди перевіряйте офіційну інформацію про сервіс;

не довіряйте обіцянкам швидкого збагачення;

читайте незалежні відгуки;

перевіряйте URL-адреси перед входом;

не дійте під тиском — беріть час на аналіз;

використовуйте 2FA для всіх акаунтів.

ObmenAT24 входить до п’ятірки найкращих криптообмінників за версією порталу «Мінфін», переміг у рейтингу «ТопФінанс-2025» як найкраща криптовалютна платформа 2025 року за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших», має нагороду «Найкращий криптопроєкт» PaySpace Magazine Awards 2024, а також визнаний найкращим криптосервісом за версією премії FinAwards'25.

Надійність сервісу підтверджена тисячами позитивних відгуків на впливових платформах Obmify, Exchangesumo, TrustPilot і МЕТА.

ObmenAT24 декларує свою місію як прагнення зробити роботу з криптовалютами такою ж зрозумілою, зручною та простою, як і традиційний онлайн-банкінг.