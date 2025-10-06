ФГВФО перерахував до бюджету ще $44 мільйони з рахунків Промінвестбанку

Фонд гарантування вкладів поповнив держбюджет України ще майже на $44 мільйони. Це кошти колишнього російського банку ПАТ « Промінвестбанк » (в еквіваленті понад 1,8 млрд грн), що були заблоковані на кореспондентському рахунку Банку у США, повідомляє пресслужба Фонду.

Деталі

Таким чином Фонд повністю виконав щодо колишнього російського банку ПАТ «Промінвестбанк» рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) «Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», введеного в дію Указом Президента України від 11 травня 2022 року № 326/2022.

Нагадаємо

У березні 2025 року Фонд гарантування вкладів довів в американських судах належність державі Україна коштів, що зберігались у США на рахунку ПАТ «Промінвестбанк» у сумі понад 36,6 мільйони євро та понад $2 мільйони та домігся зняття арешту з цих коштів. Фонду вдалось вивільнити ці кошти з-під санкційного блокування за кордоном та передати державі Україна.

«Фонд гарантування вкладів був першим, хто після початку повномасштабного вторгнення росії передав до держбюджету активи країни-агресора, щоб вони запрацювали на користь України. Це були фінансові ресурси „Промінвестбанк“ і „МР Банку“, як безпосередньо кошти, так і дохід від ОВДП, припинення зобов’язань держави та держпідприємств перед цими банками тощо. Кошти, які ми передали зараз, стали черговим вагомим внеском в обороноздатність держави», — наголосила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.