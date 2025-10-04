Фонд державного майна України продовжує демонструвати стабільність та ефективність. Станом на кінець 3 кварталу (26 вересня 2025 року) фінансовий результат Фонду перевищив 7,7 млрд гривень — це рекордний показник за аналогічний період за всі роки діяльності Фонду.
4 жовтня 2025, 15:40
Фонд держмайна заявив про рекордні фінансові показники за всю історію
Фінансові показники
- 4,676 млрд грн — надходження від приватизації (з них 2,498 млрд грн — від санкційних активів)
- 254,02 млн грн — сплата ПДВ від приватизації
- 1,804 млрд грн — від реалізації санкційних активів (перераховано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії
- 728,3 млн грн — надходження від оренди державного майна
- 238,11 млн грн — частина чистого прибутку державних підприємств і дивіденди.
5 топоб'єктів
- Укрубд — 805 млн грн
- Вінницяпобутхім — 608,14 млн грн
- Житомирський лікеро-горілчаний завод — 137,50 млн грн
- Дитяча уронефрологічна клініка на 80 ліжок ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України» — 111 млн грн.
- «Львівське спеціальне конструкторське бюро «Топаз» — 107 млн грн.
Джерело: Мінфін
