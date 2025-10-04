Фонд держмайна заявив про рекордні фінансові показники за всю історію

Фонд державного майна України продовжує демонструвати стабільність та ефективність. Станом на кінець 3 кварталу (26 вересня 2025 року) фінансовий результат Фонду перевищив 7,7 млрд гривень — це рекордний показник за аналогічний період за всі роки діяльності Фонду.