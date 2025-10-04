Кабмін змінив склад наглядової ради «Сенс Банку»

Кабінет міністрів ухвалив рішення про внесення змін до складу наглядової ради АТ « Сенс Банк » і встановив для неї трирічний термін повноважень. Про це йдеться у розпорядженні уряду № 1087-р від 3 жовтня, передає Укрінформ.

Що відомо

Зокрема, уряд припинив повноваження Еви Кароліни Маргарети де Фальк як незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства «Сенс Банк».

Також встановлено, що строк повноважень наглядової ради акціонерного товариства «Сенс Банк» становить три роки з дати набрання чинності цим розпорядженням.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Кабмін ухвалив рішення про початок підготовки до продажу державних пакетів акцій АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк». Мінфін планує до кінця осені 2025 року оголосити конкурс з відбору радника з продажу пакетів акцій цих банків.