Україна повернула зі США $44 млн з рахунків Промінвестбанку

Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
4 жовтня 2025, 9:20

Україна повернула зі США $44 млн з рахунків Промінвестбанку

Україна в серпні 2025 року повернула зі США 1,84 млрд гривень в еквіваленті, які зберігалися на кореспондентських рахунках Промінвестбанку. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів.

Україна в серпні 2025 року повернула зі США 1,84 млрд гривень в еквіваленті, які зберігалися на кореспондентських рахунках Промінвестбанку.

«Фонд довів приналежність коштів на кореспондентських рахунках Промінвестбанку державі Україна, вивільнив кошти з-під санкційного блокування і повернув до банку близько $44 мільйонів. Згодом фонд, відповідно до рішення РНБО, перерахував ці кошти до держбюджету України», — йдеться в повідомленні.

Ці гроші було розміщено в Bank of New York Mellon.

Нагадаємо

У 2022 році після початку повномасштабної російської агресії Національний банк відкликав ліцензію і відправив на ліквідацію Промінвестбанк, що на той час належав російській державній корпорації розвитку ВЕБ.РФ.

Під час ліквідаційної процедури Фонд гарантування вкладів встановив, що на американському рахунку Промінвестбанку є значна сума грошей, але повернути їх в Україну не вдалося.

Спочатку їх було заблоковано американською стороною через санкції проти банку як «дочки» ВЕБ.РФ, а в листопаді 2022 року на них несподівано почали претендувати кілька американських громадян як потерпілі від дій руху Талібан в Афганістані у 2016 році.

Під час судового процесу в американському суді було встановлено зв’язки Талібану з рф, через що ці люди почали вимагати відшкодування завданої їм шкоди коштом майна рф, зокрема, претендуючи на заблоковані гроші ПІБ на кореспондентських рахунках у Bank of New York Mellon.

На час їхнього звернення до Окружного суду міста Нью-Йорка банк уже належав державі Україна, тому Фонду гарантування вкладів вдалося довести, що позивачі не можуть претендувати на його гроші.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
