Україна повернула зі США $44 млн з рахунків Промінвестбанку

Україна в серпні 2025 року повернула зі США 1,84 млрд гривень в еквіваленті, які зберігалися на кореспондентських рахунках Промінвестбанку. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів .

«Фонд довів приналежність коштів на кореспондентських рахунках Промінвестбанку державі Україна, вивільнив кошти з-під санкційного блокування і повернув до банку близько $44 мільйонів. Згодом фонд, відповідно до рішення РНБО, перерахував ці кошти до держбюджету України», — йдеться в повідомленні.

Ці гроші було розміщено в Bank of New York Mellon.

Нагадаємо

У 2022 році після початку повномасштабної російської агресії Національний банк відкликав ліцензію і відправив на ліквідацію Промінвестбанк, що на той час належав російській державній корпорації розвитку ВЕБ.РФ.

Під час ліквідаційної процедури Фонд гарантування вкладів встановив, що на американському рахунку Промінвестбанку є значна сума грошей, але повернути їх в Україну не вдалося.

Спочатку їх було заблоковано американською стороною через санкції проти банку як «дочки» ВЕБ.РФ, а в листопаді 2022 року на них несподівано почали претендувати кілька американських громадян як потерпілі від дій руху Талібан в Афганістані у 2016 році.

Під час судового процесу в американському суді було встановлено зв’язки Талібану з рф, через що ці люди почали вимагати відшкодування завданої їм шкоди коштом майна рф, зокрема, претендуючи на заблоковані гроші ПІБ на кореспондентських рахунках у Bank of New York Mellon.

На час їхнього звернення до Окружного суду міста Нью-Йорка банк уже належав державі Україна, тому Фонду гарантування вкладів вдалося довести, що позивачі не можуть претендувати на його гроші.