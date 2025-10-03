Понад 20 тисяч родин отримали пільгову іпотеку за три роки програми «єОселя»

Державна програма доступної іпотеки «єОселя» відзначає три роки роботи: за цей час 20 272 українські родини придбали власне житло, отримавши кредити на загальну суму понад 34,1 млрд грн. Програма, що є частиною політики «Зроблено в Україні», зазнала низки розширень та все більше фокусується на стимулюванні ринку новобудов. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Як змінювалась «єОселя»: ключові етапи

За три роки програма пройшла шлях від вузькоспеціалізованого інструменту до масової пільгової іпотеки.

Старт (жовтень 2022): Спочатку програма була доступна лише для окремих категорій: військових, медиків, педагогів та науковців.

Розширення: Згодом можливість долучитися отримали всі українці, які не мають власного житла.

Фокус на новобудови (листопад 2024): Уряд змінив умови, щоб стимулювати будівельну галузь. Відтоді на базових умовах можна придбати лише житло віком до трьох років. Водночас для пільгових категорій та ВПО збереглися м'якші вимоги до віку житла.

Нова підтримка для ВПО (серпень 2025): Було запущено новий напрям для переселенців та мешканців прифронтових територій. Він передбачає компенсацію до 70% першого внеску та щомісячних платежів протягом року. На цю ініціативу в бюджеті закладено 4,4 млрд грн.

Як зазначив Міністр економіки Олексій Соболев, програма не лише забезпечила житлом тисячі родин, а й допомогла підтримати будівельну галузь під час війни та створити робочі місця.

Вплив на ринок: зростання попиту на новобудови

Зміщення фокусу програми на первинний ринок дало відчутні результати. Якщо раніше квартири в новобудовах обирала лише третина учасників «єОселі», то у 2025 році їхня частка зросла до 40%. Це свідчить про прямий стимулюючий ефект програми для будівельної галузі.

Найчастіше програмою користуються молоді родини, які завдяки пільговим умовам отримують першу можливість придбати власне житло. За даними уряду, у нових домівках, придбаних за програмою, вже мешкає понад 12,5 тисяч дітей.

Географія кредитів: від столиці до прифронтових зон

Найбільш активно програмою користуються в Київській області та столиці, де сумарно видано понад 10 тисяч кредитів.

Лідери за кількістю виданих іпотек:

Київська область — 5 633

Київ — 4 386

Львівська область — 1 248

Івано-Франківська область — 941

Одеська область — 921

Програма також працює в прифронтових регіонах: у Чернігівській області видано 601 кредит, у Дніпропетровській — 607, у Харківській — 155, а в Запорізькій — 52.

Хто реалізує програму

«єОселя» є комплексним державним проєктом, який реалізують Мінекономіки, ПрАТ «Укрфінжитло» та Мінцифри. Частину програми, що стосується компенсацій для ВПО, супроводжує Мінсоцполітики та Пенсійний фонд.

Партнерами програми є 10 українських банків, зокрема Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Sense Bank та інші.