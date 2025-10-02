Вартість золота вперше в історії перевищила позначку $3 900 за унцію

Вперше в історії вартість золота перевищила $3900 за тройську унцію. На максимумі грудневий ф'ючерс на золото на біржі COMEX досяг позначки $3 903,55. Зростання дорогоцінного металу продовжилося на тлі попиту інвестора після офіційного оголошення шатдауну уряду США, пише Reuters.

Зростання золота

Золото отримало додатковий імпульс через зростання побоювань щодо послаблення долара, політичного протистояння в Сполучених Штатах, а також загальної геополітичної невизначеності і, заявив агентству голова підрозділу інституційних ринків ABC Refinery Ніколас Фраппелл. Він додав, що прогноз залишається бичачим, а цільові рівні зростання вказують на рівні вище $3900, можливо, до $4000 за унцію.

Уряд США призупинив значну частину своїх операцій через глибокі партійні розбіжності, які завадили Конгресу та Білому дому досягти угоди про фінансування, зазначає видання.

Індекс долара коливався поблизу мінімуму за тиждень, що зробило золото, номіноване в американській валюті, доступнішим для закордонних покупців. За цей рік дорогоцінний метал подорожчав більш ніж на 47%.

Водночас вартість срібла зросла на 1% до $47,09, оновивши попередній рекорд за останні 14 років.