Sense Сім’я: як об’єднати фінанси родини в одному додатку та отримати більше вигод

Сімейні підписки на онлайн-сервіси, абонементи у спортзал чи пакети медичних послуг уже давно стали звичним форматом для багатьох українських родин. Сьогодні у центрі уваги — цифрові рішення, орієнтовані на сім'ю як єдиного користувача послуг. Ця тенденція активно розвивається у різних сферах, однак банківський сектор України поки недостатньо активний у впровадженні технологічних рішень для сімейного обслуговування.

Sense Bank, щоб змінити цю ситуацію, першим запустив сервіс «Sense Сім'я» — інноваційне рішення, що дозволяє дистанційно в цифровому форматі об'єднувати фінанси родини в одному застосунку, вести спільний бюджет, ділитися кредитним лімітом і водночас отримувати ще більше переваг програми лояльності банку.

Ідея виникла з потреб клієнтів банку. Дотепер платіжні картки здебільшого були індивідуальним інструментом, хоча у повсякденному житті фінанси часто пов’язані між кількома членами родини. «Sense Сім'я» дає можливість підключати близьких людей до будь-якого наявного рахунку в банку та випустити їм додаткову картку. Для її відкриття не треба ходити у відділення банку, всі процедури здійснюються в кілька кліків у застосунку Sense SuperApp. При цьому, власник основного рахунку має можливість поповнювати картку члена своєї родини, відстежувати витрати. Що важливо — Sense SuperApp подає прозору статистику витрат членів «Sense Сім'ї».

Фінансова вигода сервісу очевидна: учасники отримують більше кешбеку, ніж за індивідуальне обслуговування, спільний кредитний ліміт дозволяє користуватися пільговим періодом всій родині, а замість численних переказів і комісій сім'я має прозорий бюджет і додаткові бонуси в межах програми лояльності.

Сервіс працює дуже просто: власник рахунку в застосунку Sense SuperApp обирає функцію «Створити Sense Сім'ю» та визначає, який рахунок зробити спільним для користування (можна обрати серед вже відкритих продуктів: Cameleon, RED, АТБ, White, Black, Graphite). Потім надсилає запрошення близькій людині. Після підтвердження, член родини отримує цифрову додаткову картку і повний набір можливостей мобільного банкінгу. Відкрити «сімейну картку» можна як з доступом до дебетового чи дебетово-кредитного рахунку, так і до спеціального рахунку для дітей з шести років. Також, якщо є необхідність, можна замовити й отримати поштою пластикову картку замість цифрової.

При цьому безпека учасників залишається у центрі уваги сервісу і побудована на гнучкому керуванні. Наприклад, власник рахунку сам вирішує, до якого рахунку надати доступ і які операції дозволити, а у будь-який момент може змінити ліміти чи відʼєднати учасника. У випадку з дитячою карткою (6−13 років), батьки бачать усі транзакції дитини, можуть встановлювати ліміти й контролювати витрати, і навіть фінансово мотивувати дитину за виконання тих чи інших завдань батьків. Випуск і обслуговування сімейних карток безплатні, що робить рішення ще привабливішим.

Реальні сценарії використання роблять «Sense Сім'ю» особливо близькою до життя. Батьки можуть ділитися кредитним лімітом між собою й отримувати більше кешбеку на щоденних покупках. А діти, своєю чергою, мають змогу розраховуватися власною карткою, отримувати кешбек та робити накопичення на «Дохідному сейфі», відчуваючи власну фінансову самостійність, але під контролем дорослих.

Окремий акцент банк робить на програмі лояльності Cash’U Club. Кожен учасник «Sense Сім'ї» має власні категорії кешбеку, які можна розподілити між членами родини, щоб отримати більше вигоди. За запрошення нового клієнта банк нараховує по 100 Cash’U кожному учаснику.

«Sense Сім'я» — це не просто платіжні картки, а нова модель фінансової взаємодії в родині. Як сімейні тарифи мобільних операторів чи підписки Netflix колись змінили поведінку споживачів, так і сімейний онлайн банкінг має всі шанси стати новим стандартом. Адже йдеться не лише про фінансовий інструмент, а й про сервіс, що допомагає родині бути більш гнучкою, отримувати вигоди разом і виховувати у дітей правильне ставлення до грошей з раннього віку. І, видається, саме Sense Bank задає тон в цьому напрямі.

Деталі за посиланням: https://sensebank.ua/simejni-kartki