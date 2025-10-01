Інвестори вклали в американські ETF майже $1 трлн цьогоріч

Інвестиції в біржові фонди (ETF) у США б'ють рекорди: з початку року інвестори вклали в них понад $900 мільярдів. Цей бум може посилитися завдяки новому рішенню американського регулятора, яке дозволить безподатково конвертувати паї традиційних взаємних фондів в акції ETF. Про це пише The Wall Street Journal.

Зелене світло від регулятора: як мільярди перетечуть в ETF

Головним каталізатором для майбутнього зростання ринку ETF може стати нещодавнє рішення Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Регулятор дав попередню згоду на створення фондів з подвійною класовою структурою акцій.

Простими словами, це дозволить інвестиційним компаніям додавати ETF-версію до своїх існуючих взаємних (пайових) фондів. Найголовніше — інвестори зможуть конвертувати свої паї у взаємному фонді в акції ETF без сплати податку на приріст капіталу.

Раніше ця технологія була запатентована гігантом Vanguard, але термін дії патенту закінчився у 2023 році, що відкрило ринок для всіх. Саме податкові наслідки були головним бар'єром, який утримував мільярди доларів у старих, менш ефективних взаємних фондах. Тепер цей бар'єр зникає.

Що купують інвестори: від класики до біткоїна та активних стратегій

Загальний обсяг активів в американських ETF вже досяг рекордних $12,19 трлн. Цього року інвестори вкладали кошти як у перевірені часом, так і в новітні інструменти.

Класичні індексні фонди: Лідерами за залученням коштів залишаються фонди, що відстежують індекс S&P 500: Vanguard S&P 500 ETF (VOO) та iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Разом вони залучили майже $140 млрд.

Біткоїн-ETF: Справжнім хітом став фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock. Запущений на початку 2024 року, він став найшвидше зростаючим ETF в історії, залучивши майже $24 млрд.

Активні фонди: Набирають популярності стратегії, спрямовані на зниження волатильності та отримання дивідендного доходу. Вони використовують опціони та інші похідні інструменти для досягнення конкретних фінансових цілей, що особливо актуально для пенсіонерів.

Бум активних ETF: кастомізація для клієнтів

Колись активні фонди були нішевим продуктом, але після спрощення правил їх запуску у 2019 році вони переживають справжній бум. У червні 2025 року кількість активних ETF вперше перевищила кількість пасивних.

Хоча на них припадає близько 10% від загальних активів ринку, вони залучили 37% усіх нових коштів за першу половину року. Фінансові радники все частіше відходять від традиційного портфеля «60% акцій / 40% облігацій» на користь більш гнучких та кастомізованих рішень, які пропонують активні ETF.