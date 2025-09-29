AstraZeneca виходить на Нью-Йоркську фондову біржу

Фармацевтичний гігант AstraZeneca, найбільша за ринковою капіталізацією компанія Великої Британії, планує провести прямий лістинг своїх акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE). Цей крок спрямований на розширення інвесторів та залучення американського капіталу, при цьому компанія збереже свою штаб-квартиру та основний лістинг у Сполученому Королівстві. Про це стало відомо з офіційного повідомлення компанії, 29 вересня, пише WSJ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що зміниться для компанії

Новий лістинг на NYSE замінить існуючі Американські депозитарні розписки (ADR), які наразі торгуються на біржі Nasdaq. Компанія наголосила, що її статус як британської компанії зі штаб-квартирою та податковою резиденцією у Великій Британії залишиться незмінним.

AstraZeneca також продовжить входити до ключових фондових індексів: британського FTSE 100 та шведського OMX Stockholm 30. На тлі цієї новини акції компанії, що котируються в Лондоні, зросли на 1.4% під час ранкових торгів у Європі.

Стратегічні цілі та фокус на США

Керівництво AstraZeneca пояснило, що цей крок підтримає довгострокову стратегію сталого зростання. США є найбільшим ринком для компанії, на який минулого року припало 43% від загального доходу. До 2030 року компанія планує довести цю частку до 50%.

Крім того, AstraZeneca нещодавно оголосила про намір інвестувати $50 мільярдів у виробництво та науково-дослідні розробки в Америці. У компанії заявили, що лістинг в США надасть гнучкість для доступу до найширшого пулу капіталу, оскільки американські ринки є найбільшими.

Загальноєвропейський тренд

Рішення AstraZeneca є частиною ширшої тенденції серед провідних європейських компаній, які прагнуть посилити свою присутність на ринках США.

Французький енергетичний гігант TotalEnergies нещодавно схвалив план конвертації своїх ADR у звичайні акції.

Власник FanDuel, компанія Flutter Entertainment, минулого року зробила Нью-Йорк своїм основним місцем лістингу замість Лондона.

Такі компанії, як шведська Klarna, німецька Birkenstock та британський розробник чипів Arm Holdings, одразу обрали біржі США для свого первинного розміщення акцій (IPO), оминувши європейські майданчики.

До теми: Більшість британських компаній розглядають переїзд з Лондонської біржі — опитування

Що таке прямий лістинг та ADR?

Американські депозитарні розписки (ADR) — це цінні папери, що випускаються американськими банками та представляють певну кількість акцій іноземної компанії. Це дозволяє іноземним емітентам торгуватися на біржах США за спрощеною процедурою, а американським інвесторам — купувати їхні акції. По суті, це непрямий спосіб володіння акціями.

Прямий лістинг, натомість, означає розміщення існуючих акцій компанії безпосередньо на біржі без випуску нових. Переходячи від ADR до прямого лістингу звичайних акцій, AstraZeneca спрощує свою структуру та надає інвесторам у США можливість прямого володіння акціями компанії, що робить її більш привабливою та зрозумілою для великих фондів.