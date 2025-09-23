Multi від Мінфін
23 вересня 2025, 15:10

Більшість британських компаній розглядають переїзд з Лондонської біржі — опитування

Переважна більшість публічних компаній Великої Британії (понад 80%) за останній рік розглядали можливість перенесення свого лістингу або додавання паралельного лістингу за кордоном, причому найпопулярнішою альтернативою став Амстердам. Головним рушієм цього є переконання керівників, що їхні компанії недооцінені на британському ринку. Про це у вівторок, 23 вересня, пише Bloomberg із посиланням на звіт брокерської компанії Deutsche Numis.

Переважна більшість публічних компаній Великої Британії (понад 80%) за останній рік розглядали можливість перенесення свого лістингу або додавання паралельного лістингу за кордоном, причому найпопулярнішою альтернативою став Амстердам.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тиск інвесторів

Згідно з опитуванням, керівники компаній вважають, що їх акції торгуються з дисконтом порівняно з глобальними аналогами, причому майже половина оцінює цей дисконт у 15−20%. Майже дві третини респондентів зазначили, що розглядали переїзд через тиск з боку інвесторів.

Амстердам випереджає Нью-Йорк

Опитування зафіксувало цікаву зміну вподобань. Якщо раніше головною альтернативою для британських компаній був Нью-Йорк, то зараз його привабливість знизилася. Найбажанішим місцем для нового лістингу 68% керівників назвали Амстердам, і лише 46% — Нью-Йорк.

Проблема — брак внутрішнього попиту

У звіті зазначається, що проблемою є не відсутність іноземного капіталу (80% компаній зафіксували зростання частки міжнародних інвесторів), а слабкий попит з боку внутрішніх британських інвесторів, зокрема пенсійних фондів. Серед можливих рішень пропонується стимулювати пенсійні фонди більше інвестувати в британські акції та зменшити податок на операції з цінними паперами.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
neverice
neverice
23 вересня 2025, 15:38
#
А це цікавий випадок, якраз в тему обговорення національного фондового ринку. Не все так просто. І це на Лондонський біржі.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
23 вересня 2025, 16:25
#
Багато британців розглядають переїзд з британії, з ws'] грязної мусульманської країнки чи вже скоріше недокраїнки.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
