Більшість британських компаній розглядають переїзд з Лондонської біржі — опитування

Переважна більшість публічних компаній Великої Британії (понад 80%) за останній рік розглядали можливість перенесення свого лістингу або додавання паралельного лістингу за кордоном, причому найпопулярнішою альтернативою став Амстердам. Головним рушієм цього є переконання керівників, що їхні компанії недооцінені на британському ринку. Про це у вівторок, 23 вересня, пише Bloomberg із посиланням на звіт брокерської компанії Deutsche Numis.

Тиск інвесторів

Згідно з опитуванням, керівники компаній вважають, що їх акції торгуються з дисконтом порівняно з глобальними аналогами, причому майже половина оцінює цей дисконт у 15−20%. Майже дві третини респондентів зазначили, що розглядали переїзд через тиск з боку інвесторів.

Амстердам випереджає Нью-Йорк

Опитування зафіксувало цікаву зміну вподобань. Якщо раніше головною альтернативою для британських компаній був Нью-Йорк, то зараз його привабливість знизилася. Найбажанішим місцем для нового лістингу 68% керівників назвали Амстердам, і лише 46% — Нью-Йорк.

Проблема — брак внутрішнього попиту

У звіті зазначається, що проблемою є не відсутність іноземного капіталу (80% компаній зафіксували зростання частки міжнародних інвесторів), а слабкий попит з боку внутрішніх британських інвесторів, зокрема пенсійних фондів. Серед можливих рішень пропонується стимулювати пенсійні фонди більше інвестувати в британські акції та зменшити податок на операції з цінними паперами.