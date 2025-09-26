Rheinmetall інвестує 275 мільйонів євро у завод артилерійських снарядів у Латвії

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG спільно з Латвією побудує новий завод із виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів. Меморандум про створення спільного підприємства був підписаний 25 вересня у Гамбурзі. Про це йдеться у повідомленнях пресслужб Rheinmetall та Міноборони Латвії .

Деталі проєкту

Загальний обсяг інвестицій у проєкт становитиме 275 млн євро. За попередніми оцінками, за 10 років експорт продукції заводу може перевищити 3 млрд євро.

Завод працюватиме як спільне підприємство, де Rheinmetall Waffe Munition GmbH володітиме 51% акцій, а Латвійська державна оборонна корпорація — 49%.

Будівництво планується розпочати навесні 2026 року, а початок виробництва очікується вже у 2027 році.

Зазначається, що нове підприємство створить щонайменше 150 робочих місць.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер наголосив, що партнерство вигідне обом сторонам: воно посилить суверенітет Латвії у сфері боєприпасів і зміцнить позиції німецької компанії як світового лідера у виробництві артилерійських снарядів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що під час міжнародної виставки озброєнь DSEI у вересні 2025 року, міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із керівником німецького оборонного концерну Rheinmetall AG Арміном Паппергером. За підсумками переговорів стало відомо, що компанія побудує в Україні новий завод з виробництва боєприпасів.