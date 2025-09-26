Блокчейн для стейблкоїнів Plasma дебютував зі злетом на 70% та обсягом торгів у $2,5 млрд

Токен нового блокчейн-проєкту Plasma (XPL) розпочав торги 25 вересня зі стрімкого зростання на 70%. За першу добу обсяг торгів активом перевищив $2,5 мільярда. Лістинг токена одночасно підтримали найбільші біржі, включно з Binance , ByBit, OKX , MEXC та Upbit . Про це пише Traders Union.

Фокус на безкоштовних переказах USDT

На відміну від універсальних блокчейнів першого рівня, Plasma позиціонує себе як спеціалізована інфраструктура, оптимізована для транзакцій зі стейблкоїном USDT, обіцяючи перекази з нульовою комісією.

Як зазначає CoinMarketCap, «гібридна архітектура Plasma поєднує принципи безпеки, подібні до біткоїна, з програмованістю EVM та власним механізмом газу». Проєкт прагне створити платформу, де стейблкоїни можуть вільно рухатися, виходячи за межі суто спекулятивної торгівлі.

Сильний дебют та підтримка інвесторів

Ідея створення ефективного та дешевого шлюзу між традиційними та цифровими фінансами привернула значну увагу. Проєкт залучив понад $20 мільйонів від таких провідних інвесторів, як Framework Ventures, Founders Fund,Bitfinex та відомих крипто-інфлюенсерів.

Продумана токеноміка

Економічна модель проєкту передбачає загальну пропозицію в 10 мільярдів токенів XPL, з яких 1,8 мільярда наразі перебувають в обігу. Розподіл включає 40% на розвиток екосистеми, по 25% для команди та інвесторів, та 10% на публічний продаж. Модель також передбачає контрольовану інфляцію, що поступово знижуватиметься з 5% до 3% на рік.

Нагадаємо, що «Мінфін» писав про цей проєкт, як про один з найочікуваніших у 2025 році. Які наступні нові токени можуть незабаром вийти на ринок, читайте у нашому огляді.